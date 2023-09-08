https://ria.ru/20230908/obstrel-1894867714.html

Украинские войска за сутки 92 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 92 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.09.2023

Украинские войска за сутки 92 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 92 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 313 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:42

2023-09-08T00:42

2023-09-08T00:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

горловка

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 92 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 313 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 92 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 313 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей, в том числе двух подростков 2007 года рождения, в Горловке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 83 обстрела.

https://ria.ru/20230907/obstrel-1894864495.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка