https://ria.ru/20230908/obrazovanie-1895014729.html

Молодые исследователи обсудят проблемы образовательной деятельности

Молодые исследователи обсудят проблемы образовательной деятельности - РИА Новости, 08.09.2023

Молодые исследователи обсудят проблемы образовательной деятельности

Двадцать вторая Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей образования "Наставничество в педагогической и научной деятельности:... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:17

2023-09-08T15:17

2023-09-08T18:01

год педагога и наставника

общество

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

сн_образование

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Двадцать вторая Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей образования "Наставничество в педагогической и научной деятельности: исследования и практики", организованная Ассоциацией исследователей образования (АИО) и Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) пройдет в смешанном формате 2–3 ноября.Цель конференции – создание пространства научного самоопределения и социализации молодых исследователей, построения перспективного маршрута научной и образовательной деятельности, отмечают организаторы.Молодым исследователям часто бывает сложно сохранять мотивацию и находить решения, когда их работа игнорируется в публичном пространстве. Московский государственный психолого-педагогический университет предоставил молодым ученым пространство для общения с коллегами и разработки решений.Ежегодно университет проводит конференцию для молодых исследователей образования в партнерстве с 16 ведущими вузами страны, включая МГУ, ВШЭ, СПбГУ, НГПУ, ЮФУ и ТГУ. Первая конференция молодых исследователей состоялась в 2001 году и с тех пор собирает участников, интересующихся исследованиями в области образования и психологии. Студенты могут представить свои исследования и получить обратную связь от опытных ученых.Одна из участниц конференции, Анна Павлова, магистрантка из Института образования ВШЭ, уже трижды принимала участие в мероприятии. Она представляла свои доклады о благополучии одаренных детей, образовательных программах для одаренных детей за рубежом и успешности учеников в школах с программами повышенной сложности. Все ее доклады были отмечены дипломами.Анна подчеркивает, что участие в подобных конференциях помогает молодым исследователям развить навыки публичных выступлений и презентаций своих работ. Она признает, что на начальных стадиях обучения ей было страшно выходить перед аудиторией и представлять свои исследования, но благодаря поддержке и наставничеству девушка получила стимул продолжать свою научную работу и выступать перед коллегами.Конференция для молодых исследователей в МГППУ предоставляет открытое пространство для коммуникации, где участники могут получить обратную связь от ученых и задать им вопросы. На конференции молодые люди осознают, что самое важное в науке – это понимание того, что они делают. Таким образом, благодаря поддержке и наставничеству, молодые ученые могут преодолеть трудности и найти вдохновение для продолжения своих исследований, а конференции становятся ценным местом для обмена знаниями и опытом между молодыми исследователями и учеными. "Наставничество как таковое является стратегической темой для конференции начинающих исследователей, - рассказывает Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Институт образования ВШЭ. Конференция по своему замыслу — это площадка для коммуникации наставников и молодых ученых или впервые пробующих свои силы в науке практиков, получения обратной связи, поиска менторов и консультантов для следующего этапа научной карьеры. Мы хотим представить опыт студенческих научных обществ и молодежных лабораторий в области образовательных и смежных исследований, обсудить перспективы этого формата организации научной деятельности и профессионального развития. В рамках конференции состоится дискуссия о сегодняшнем понимании понятия "научная школа" применительно к исследованиям в области образования, о том, какие научные школы определяют ландшафт современных исследований, и как в них обеспечивается преемственность и устойчивость научного поиска". Тематика текущей конференции сосредоточена на исследованиях и практиках наставничества в педагогической и научной деятельности. В программе мероприятия предусмотрены пленарные заседания, работа тематических секций, интерактивные мастер-классы и конкурсы для докладчиков. Тематические секции охватывают психологические исследования в образовании, опыт педагогической практики и инноваций, управление образованием, социологию и философию образования, дошкольное детство и образование, развитие цифровых технологий в образовании, измерения в образовании, специальную психологию и инклюзию.Конференция проводится в рамках Года педагога и наставника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), сн_образование, социальный навигатор