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Молодые исследователи обсудят проблемы образовательной деятельности - РИА Новости, 08.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
15:17 08.09.2023 (обновлено: 18:01 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/obrazovanie-1895014729.html
Молодые исследователи обсудят проблемы образовательной деятельности
Молодые исследователи обсудят проблемы образовательной деятельности - РИА Новости, 08.09.2023
Молодые исследователи обсудят проблемы образовательной деятельности
Двадцать вторая Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей образования "Наставничество в педагогической и научной деятельности:... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:17
2023-09-08T18:01
год педагога и наставника
общество
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
сн_образование
социальный навигатор
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Двадцать вторая Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей образования "Наставничество в педагогической и научной деятельности: исследования и практики", организованная Ассоциацией исследователей образования (АИО) и Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) пройдет в смешанном формате 2–3 ноября.Цель конференции – создание пространства научного самоопределения и социализации молодых исследователей, построения перспективного маршрута научной и образовательной деятельности, отмечают организаторы.Молодым исследователям часто бывает сложно сохранять мотивацию и находить решения, когда их работа игнорируется в публичном пространстве. Московский государственный психолого-педагогический университет предоставил молодым ученым пространство для общения с коллегами и разработки решений.Ежегодно университет проводит конференцию для молодых исследователей образования в партнерстве с 16 ведущими вузами страны, включая МГУ, ВШЭ, СПбГУ, НГПУ, ЮФУ и ТГУ. Первая конференция молодых исследователей состоялась в 2001 году и с тех пор собирает участников, интересующихся исследованиями в области образования и психологии. Студенты могут представить свои исследования и получить обратную связь от опытных ученых.Одна из участниц конференции, Анна Павлова, магистрантка из Института образования ВШЭ, уже трижды принимала участие в мероприятии. Она представляла свои доклады о благополучии одаренных детей, образовательных программах для одаренных детей за рубежом и успешности учеников в школах с программами повышенной сложности. Все ее доклады были отмечены дипломами.Анна подчеркивает, что участие в подобных конференциях помогает молодым исследователям развить навыки публичных выступлений и презентаций своих работ. Она признает, что на начальных стадиях обучения ей было страшно выходить перед аудиторией и представлять свои исследования, но благодаря поддержке и наставничеству девушка получила стимул продолжать свою научную работу и выступать перед коллегами.Конференция для молодых исследователей в МГППУ предоставляет открытое пространство для коммуникации, где участники могут получить обратную связь от ученых и задать им вопросы. На конференции молодые люди осознают, что самое важное в науке – это понимание того, что они делают. Таким образом, благодаря поддержке и наставничеству, молодые ученые могут преодолеть трудности и найти вдохновение для продолжения своих исследований, а конференции становятся ценным местом для обмена знаниями и опытом между молодыми исследователями и учеными. "Наставничество как таковое является стратегической темой для конференции начинающих исследователей, - рассказывает Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Институт образования ВШЭ. Конференция по своему замыслу — это площадка для коммуникации наставников и молодых ученых или впервые пробующих свои силы в науке практиков, получения обратной связи, поиска менторов и консультантов для следующего этапа научной карьеры. Мы хотим представить опыт студенческих научных обществ и молодежных лабораторий в области образовательных и смежных исследований, обсудить перспективы этого формата организации научной деятельности и профессионального развития. В рамках конференции состоится дискуссия о сегодняшнем понимании понятия "научная школа" применительно к исследованиям в области образования, о том, какие научные школы определяют ландшафт современных исследований, и как в них обеспечивается преемственность и устойчивость научного поиска". Тематика текущей конференции сосредоточена на исследованиях и практиках наставничества в педагогической и научной деятельности. В программе мероприятия предусмотрены пленарные заседания, работа тематических секций, интерактивные мастер-классы и конкурсы для докладчиков. Тематические секции охватывают психологические исследования в образовании, опыт педагогической практики и инноваций, управление образованием, социологию и философию образования, дошкольное детство и образование, развитие цифровых технологий в образовании, измерения в образовании, специальную психологию и инклюзию.Конференция проводится в рамках Года педагога и наставника.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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общество, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), СН_Образование, Социальный навигатор

Молодые исследователи обсудят проблемы образовательной деятельности

© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиДети во врем урока
Дети во врем урока - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
Двадцать вторая Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей образования "Наставничество в педагогической и научной деятельности: исследования и практики", организованная Ассоциацией исследователей образования (АИО) и Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) пройдет в смешанном формате 2–3 ноября.
Цель конференции – создание пространства научного самоопределения и социализации молодых исследователей, построения перспективного маршрута научной и образовательной деятельности, отмечают организаторы.
Молодым исследователям часто бывает сложно сохранять мотивацию и находить решения, когда их работа игнорируется в публичном пространстве. Московский государственный психолого-педагогический университет предоставил молодым ученым пространство для общения с коллегами и разработки решений.

Ежегодно университет проводит конференцию для молодых исследователей образования в партнерстве с 16 ведущими вузами страны, включая МГУ, ВШЭ, СПбГУ, НГПУ, ЮФУ и ТГУ. Первая конференция молодых исследователей состоялась в 2001 году и с тех пор собирает участников, интересующихся исследованиями в области образования и психологии. Студенты могут представить свои исследования и получить обратную связь от опытных ученых.

Одна из участниц конференции, Анна Павлова, магистрантка из Института образования ВШЭ, уже трижды принимала участие в мероприятии. Она представляла свои доклады о благополучии одаренных детей, образовательных программах для одаренных детей за рубежом и успешности учеников в школах с программами повышенной сложности. Все ее доклады были отмечены дипломами.

Анна подчеркивает, что участие в подобных конференциях помогает молодым исследователям развить навыки публичных выступлений и презентаций своих работ. Она признает, что на начальных стадиях обучения ей было страшно выходить перед аудиторией и представлять свои исследования, но благодаря поддержке и наставничеству девушка получила стимул продолжать свою научную работу и выступать перед коллегами.

Конференция для молодых исследователей в МГППУ предоставляет открытое пространство для коммуникации, где участники могут получить обратную связь от ученых и задать им вопросы. На конференции молодые люди осознают, что самое важное в науке – это понимание того, что они делают.

Таким образом, благодаря поддержке и наставничеству, молодые ученые могут преодолеть трудности и найти вдохновение для продолжения своих исследований, а конференции становятся ценным местом для обмена знаниями и опытом между молодыми исследователями и учеными.

"Наставничество как таковое является стратегической темой для конференции начинающих исследователей, - рассказывает Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Институт образования ВШЭ. Конференция по своему замыслу — это площадка для коммуникации наставников и молодых ученых или впервые пробующих свои силы в науке практиков, получения обратной связи, поиска менторов и консультантов для следующего этапа научной карьеры. Мы хотим представить опыт студенческих научных обществ и молодежных лабораторий в области образовательных и смежных исследований, обсудить перспективы этого формата организации научной деятельности и профессионального развития. В рамках конференции состоится дискуссия о сегодняшнем понимании понятия "научная школа" применительно к исследованиям в области образования, о том, какие научные школы определяют ландшафт современных исследований, и как в них обеспечивается преемственность и устойчивость научного поиска".

Тематика текущей конференции сосредоточена на исследованиях и практиках наставничества в педагогической и научной деятельности. В программе мероприятия предусмотрены пленарные заседания, работа тематических секций, интерактивные мастер-классы и конкурсы для докладчиков. Тематические секции охватывают психологические исследования в образовании, опыт педагогической практики и инноваций, управление образованием, социологию и философию образования, дошкольное детство и образование, развитие цифровых технологий в образовании, измерения в образовании, специальную психологию и инклюзию.

Конференция проводится в рамках Года педагога и наставника.
 
Год педагога и наставникаОбществоМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)СН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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