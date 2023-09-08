https://ria.ru/20230908/noch-1894962155.html

Москвичам пообещали одну из самых холодных ночей после лета

Москвичам пообещали одну из самых холодных ночей после лета - РИА Новости, 08.09.2023

Москвичам пообещали одну из самых холодных ночей после лета

Ночь с пятницы на субботу может стать одной из самых прохладных после летнего сезона в Москве, в центре города температура опустится до 8-10 градусов, в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:26

2023-09-08T13:26

2023-09-08T13:26

погода

москва

роман вильфанд

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ночь с пятницы на субботу может стать одной из самых прохладных после летнего сезона в Москве, в центре города температура опустится до 8-10 градусов, в спальных районах – до 4-6, в Подмосковье – до 2, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ночью давление увеличится, вероятность осадков будет совсем маленькая, но поскольку будет прояснение между облаками, будет понижаться температура. Вполне вероятно, что эта ночь будет одной из самых прохладных во втором полугодии на данный момент", - сказал Вильфанд. По его словам, в центре Москвы в ночь на субботу прогнозируется 8-10 градусов, в спальных районах – 4-6, а в Подмосковье температура может опуститься до 2 градусов.

https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, роман вильфанд