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Москвичам пообещали одну из самых холодных ночей после лета - РИА Новости, 08.09.2023
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13:26 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/noch-1894962155.html
Москвичам пообещали одну из самых холодных ночей после лета
Москвичам пообещали одну из самых холодных ночей после лета - РИА Новости, 08.09.2023
Москвичам пообещали одну из самых холодных ночей после лета
Ночь с пятницы на субботу может стать одной из самых прохладных после летнего сезона в Москве, в центре города температура опустится до 8-10 градусов, в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:26
2023-09-08T13:26
погода
москва
роман вильфанд
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ночь с пятницы на субботу может стать одной из самых прохладных после летнего сезона в Москве, в центре города температура опустится до 8-10 градусов, в спальных районах – до 4-6, в Подмосковье – до 2, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ночью давление увеличится, вероятность осадков будет совсем маленькая, но поскольку будет прояснение между облаками, будет понижаться температура. Вполне вероятно, что эта ночь будет одной из самых прохладных во втором полугодии на данный момент", - сказал Вильфанд. По его словам, в центре Москвы в ночь на субботу прогнозируется 8-10 градусов, в спальных районах – 4-6, а в Подмосковье температура может опуститься до 2 градусов.
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погода, москва, роман вильфанд
Погода, Москва, Роман Вильфанд
Москвичам пообещали одну из самых холодных ночей после лета

Вильфанд: ночь с пятницы на субботу может стать самой холодной после лета

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ночь с пятницы на субботу может стать одной из самых прохладных после летнего сезона в Москве, в центре города температура опустится до 8-10 градусов, в спальных районах – до 4-6, в Подмосковье – до 2, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ночью давление увеличится, вероятность осадков будет совсем маленькая, но поскольку будет прояснение между облаками, будет понижаться температура. Вполне вероятно, что эта ночь будет одной из самых прохладных во втором полугодии на данный момент", - сказал Вильфанд.
По его словам, в центре Москвы в ночь на субботу прогнозируется 8-10 градусов, в спальных районах – 4-6, а в Подмосковье температура может опуститься до 2 градусов.
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