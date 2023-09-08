https://ria.ru/20230908/nikitin-1894984458.html

Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на выборах

Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на выборах - РИА Новости, 08.09.2023

Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на выборах

Кандидат в губернаторы Подмосковья от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Анатолий Никитин проголосовал на выборах в Коломне, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:04

2023-09-08T14:04

2023-09-08T14:04

единый день голосования в россии — 2023

московская область (подмосковье)

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в губернаторы Подмосковья от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Анатолий Никитин проголосовал на выборах в Коломне, сообщили в медиа-центре Московской области. "Кандидат в губернаторы Подмосковья Анатолий Никитин проголосовал на избирательном участке в Коломне", - отметили в официальном Telegram-канале медиацентра Подмосковья. Ранее Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья. Первым зарегистрированным, 4 июля, стал действующий губернатор Андрей Воробьев, выдвинутый от партии "Единая Россия", затем, 7 июля, были зарегистрированы кандидат Кирилл Жигарев, выдвинутый от московского областного отделения политической партии ЛДПР, кандидат от политической партии КПРФ Александр Наумов, а также Анатолий Никитин, выдвинутый от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.

https://ria.ru/20230908/podolsk-1894911405.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), партия "справедливая россия - за правду"