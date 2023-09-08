https://ria.ru/20230908/nikitin-1894984458.html
Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на выборах
Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на выборах - РИА Новости, 08.09.2023
Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на выборах
Кандидат в губернаторы Подмосковья от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Анатолий Никитин проголосовал на выборах в Коломне, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:04
2023-09-08T14:04
2023-09-08T14:04
единый день голосования в россии — 2023
московская область (подмосковье)
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894717363_0:145:2940:1800_1920x0_80_0_0_fbf5fac344830d4d562944e80d67cc4f.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в губернаторы Подмосковья от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Анатолий Никитин проголосовал на выборах в Коломне, сообщили в медиа-центре Московской области. "Кандидат в губернаторы Подмосковья Анатолий Никитин проголосовал на избирательном участке в Коломне", - отметили в официальном Telegram-канале медиацентра Подмосковья. Ранее Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья. Первым зарегистрированным, 4 июля, стал действующий губернатор Андрей Воробьев, выдвинутый от партии "Единая Россия", затем, 7 июля, были зарегистрированы кандидат Кирилл Жигарев, выдвинутый от московского областного отделения политической партии ЛДПР, кандидат от политической партии КПРФ Александр Наумов, а также Анатолий Никитин, выдвинутый от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
https://ria.ru/20230908/podolsk-1894911405.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894717363_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_80c837cb21dffa0ac37188c645e7a5b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), партия "справедливая россия - за правду"
Единый день голосования в России — 2023, Московская область (Подмосковье), Партия "Справедливая Россия - за правду"
Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на выборах
Кандидат в губернаторы Подмосковья от СРЗП Никитин проголосовал на выборах