Мятежники в Нигере запретили кому-либо посещать посла Франции, сообщили СМИ
Al-Arabiya: послу Франции в Нигере можно видеться лишь с работниками посольства
© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мятежники в Нигере запретили посещать посла Франции Сильвена Итте кому-либо за исключением сотрудников французского посольства, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники в службах безопасности Нигера.
Ранее СМИ сообщали, что новые власти Нигера не пропустили машины с представителями Евросоюза и Испании во французское диппредставительство в Ниамее. Дипломаты прибыли туда для беседы с послом.
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"Мы никому не позволим посещать французского посла", - приводит телеканал слова представителей служб, отметивших, что исключение составят лишь сотрудники посольства.
Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что власти страны призывают посла Франции Сильвена Итте к скорейшему отъезду из страны.
В воскресенье новые власти Нигера дали французским военным 30 дней, чтобы те покинули страну. Телеканал Аль-Джазира сообщил, что подразделения ВС Нигера отправлены к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами. На прошлой неделе у французской военной базы в столице Нигера состоялись массовые митинги. Как сообщал корреспондент РИА Новости, участники манифестации требовали вывода всех французских солдат из страны.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.