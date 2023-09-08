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Мятежники в Нигере запретили кому-либо посещать посла Франции, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2023
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01:38 08.09.2023 (обновлено: 05:57 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/niger-1894870518.html
Мятежники в Нигере запретили кому-либо посещать посла Франции, сообщили СМИ
Мятежники в Нигере запретили кому-либо посещать посла Франции, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2023
Мятежники в Нигере запретили кому-либо посещать посла Франции, сообщили СМИ
Мятежники в Нигере запретили посещать посла Франции Сильвена Итте кому-либо за исключением сотрудников французского посольства, сообщает телеканал Al-Arabiya со РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:38
2023-09-08T05:57
нигер
франция
абуджа
али махаман ламин зейн
мохамед базум
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мятежники в Нигере запретили посещать посла Франции Сильвена Итте кому-либо за исключением сотрудников французского посольства, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники в службах безопасности Нигера.Ранее СМИ сообщали, что новые власти Нигера не пропустили машины с представителями Евросоюза и Испании во французское диппредставительство в Ниамее. Дипломаты прибыли туда для беседы с послом."Мы никому не позволим посещать французского посла", - приводит телеканал слова представителей служб, отметивших, что исключение составят лишь сотрудники посольства.Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что власти страны призывают посла Франции Сильвена Итте к скорейшему отъезду из страны.В воскресенье новые власти Нигера дали французским военным 30 дней, чтобы те покинули страну. Телеканал Аль-Джазира сообщил, что подразделения ВС Нигера отправлены к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами. На прошлой неделе у французской военной базы в столице Нигера состоялись массовые митинги. Как сообщал корреспондент РИА Новости, участники манифестации требовали вывода всех французских солдат из страны.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230907/niger-1894847498.html
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нигер, франция, абуджа, али махаман ламин зейн, мохамед базум, в мире
Нигер, Франция, Абуджа, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум, В мире
Мятежники в Нигере запретили кому-либо посещать посла Франции, сообщили СМИ

Al-Arabiya: послу Франции в Нигере можно видеться лишь с работниками посольства

© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
Посольство Франции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мятежники в Нигере запретили посещать посла Франции Сильвена Итте кому-либо за исключением сотрудников французского посольства, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники в службах безопасности Нигера.
Ранее СМИ сообщали, что новые власти Нигера не пропустили машины с представителями Евросоюза и Испании во французское диппредставительство в Ниамее. Дипломаты прибыли туда для беседы с послом.
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"Мы никому не позволим посещать французского посла", - приводит телеканал слова представителей служб, отметивших, что исключение составят лишь сотрудники посольства.
Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что власти страны призывают посла Франции Сильвена Итте к скорейшему отъезду из страны.
В воскресенье новые власти Нигера дали французским военным 30 дней, чтобы те покинули страну. Телеканал Аль-Джазира сообщил, что подразделения ВС Нигера отправлены к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами. На прошлой неделе у французской военной базы в столице Нигера состоялись массовые митинги. Как сообщал корреспондент РИА Новости, участники манифестации требовали вывода всех французских солдат из страны.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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