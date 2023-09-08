https://ria.ru/20230908/nezlobin-1895070307.html
Уехавший в США Незлобин признался, что его доход упал в десять раз
Уехавший в США Незлобин признался, что его доход упал в десять раз - РИА Новости, 08.09.2023
Уехавший в США Незлобин признался, что его доход упал в десять раз
Юморист и шоумен Александр Незлобин стал гостем YouTube-шоу Atipa, в котором признался, что после эмиграции в США его доход сильно упал. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:26
2023-09-08T18:26
2023-09-08T18:27
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Юморист и шоумен Александр Незлобин стал гостем YouTube-шоу Atipa, в котором признался, что после эмиграции в США его доход сильно упал. Экс-резидент Comedy Club поделился, что дает концерты в Штатах. Однако, несмотря на это, таких гонораров, как в России, больше не получает. "Это сейчас единственный мой бизнес (концерты. – Прим. ред.). – отметил Александр Незлобин. – Он приносит в десять раз меньше, чем я зарабатывал на продюсировании фильмов".Шоумен также объяснил, почему переехал в США. По его словам, все дело в творческой реализации. По мнению юмориста, стендап в этой стране находится на более высоком уровне, чем в других. "Выбор пал на Штаты, потому что мне всегда казалось, что стендап на высоком уровне только в США, – прокомментировал Незлобин. – Я сравнил это с баскетболом: есть наши лиги, а есть NBA. Я захотел попробовать поиграть в NBA". После начала СВО стендапер осудил действия российских властей, и с тех пор практические не появляется на родине.
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, США, Россия
Уехавший в США Незлобин признался, что его доход упал в десять раз
Комик Незлобин признался, что после переезда в США его доход упал в десять раз
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Юморист и шоумен Александр Незлобин стал гостем YouTube-шоу Atipa, в котором признался, что после эмиграции в США его доход сильно упал.
Экс-резидент Comedy Club поделился, что дает концерты в Штатах. Однако, несмотря на это, таких гонораров, как в России, больше не получает.
«
"Это сейчас единственный мой бизнес (концерты. – Прим. ред.). – отметил Александр Незлобин. – Он приносит в десять раз меньше, чем я зарабатывал на продюсировании фильмов".
Шоумен также объяснил, почему переехал в США. По его словам, все дело в творческой реализации. По мнению юмориста, стендап в этой стране находится на более высоком уровне, чем в других.
«
"Выбор пал на Штаты, потому что мне всегда казалось, что стендап на высоком уровне только в США, – прокомментировал Незлобин. – Я сравнил это с баскетболом: есть наши лиги, а есть NBA. Я захотел попробовать поиграть в NBA".
После начала СВО стендапер осудил действия российских властей, и с тех пор практические не появляется на родине.
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