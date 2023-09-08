https://ria.ru/20230908/neonatsisty-1894907722.html

Полицейские задержали неонацистов, готовивших тяжкие преступления

Полицейские задержали неонацистов, готовивших тяжкие преступления - РИА Новости, 08.09.2023

Полицейские задержали неонацистов, готовивших тяжкие преступления

Задержаны лидеры неонацистской группировки "Белая масть", готовившие серию тяжких преступлений, в том числе "против интересов страны", сообщила официальный... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:37

2023-09-08T10:37

2023-09-08T15:00

россия

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Задержаны лидеры неонацистской группировки "Белая масть", готовившие серию тяжких преступлений, в том числе "против интересов страны", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки "Белая масть", участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны", — говорится в сообщении.В нескольких регионах России задержаны активные участники криминального сообщества. Среди них были "лица, которые ранее были судимы за тяжкие преступления общеуголовной и экстремистской направленности".В ходе обысков обнаружена нацистская символика, атрибутика и литература, а также холодное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы.По факту деятельности экстремистского объединения возбуждено уголовное дело по трем статьям УК России — 205.2, 280 и 282. Фигуранты заключены под стражу.Название этой организации появляется в прессе не впервые: в конце августа источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в Москве и Санкт-Петербурге идут обыски у членов "Белой масти", связанной, по его данным, с "Русским добровольческим корпусом"*. Позднее в Петербурге суд заключил под стражу как минимум одного члена группировки, администратора телеграм-канала и паблика во "ВКонтакте" Марка Филиппова.Как заявлял источник со ссылкой на данные следствия, группировка образовалась "не позднее 25 февраля 2020 года" для "совместного совершения преступлений террористической направленности". Лидером "Белой масти" источник назвал Артема Цеппа, который в 2014-м был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.Участники группировки исповедуют культ Третьего рейха, используют символику СС и НСДАП, а себя называют русскими националистами. В состав "Белой масти" входят осужденные и освободившиеся представители известных ультраправых движений и объединений: "Боевая организация русских националистов"*, "Формат-18"*, "Боевая террористическая организация"*, "Реструкт"*, "NS/WP"*.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230830/arest-1893239214.html

https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383268.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)