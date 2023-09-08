https://ria.ru/20230908/nechaev-1895003382.html

Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы

Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщила пресс-служба партии "Новые люди". РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:50

2023-09-08T14:50

2023-09-08T14:50

единый день голосования в россии — 2023

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

москва

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщила пресс-служба партии "Новые люди". "8 сентября лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах мэра в Новой Москве", — рассказали в пресс-службе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), москва