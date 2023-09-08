https://ria.ru/20230908/nebenzya-1895088965.html

Постпред России в ООН указал на схожесть провокаций в Константиновке и Буче

Постпред России в ООН указал на схожесть провокаций в Константиновке и Буче - РИА Новости, 08.09.2023

Постпред России в ООН указал на схожесть провокаций в Константиновке и Буче

Киев устроил провокацию в Константиновке в ДНР по той же схеме, что и в Буче, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:26

2023-09-08T19:26

2023-09-08T20:10

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оон

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ООН, 8 сен — РИА Новости. Киев устроил провокацию в Константиновке в ДНР по той же схеме, что и в Буче, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя."Некоторые западные делегации и представитель Секретариата ООН рискнули упомянуть удар по Константиновке в части ДНР, подконтрольной ВСУ. Это действительно страшная трагедия. Только мы уверены, что скоро вы забудете и замнете это происшествие, поняв, как в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете", — сказал он. По словам постпреда, не нужно быть экспертом по баллистике, чтобы на основании видео, размещенного людьми в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракету выпустили с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. Он отметил, что распространившие кадры западные СМИ, осознав это, принялись быстро удалять при помощи монтажа отражение снаряда на крыше одного из автомобилей, демонстрирующее направление прилета. "Но было уже поздно, и правда вырвалась наружу", — подчеркнул Небензя. Он также назвал обвинения в адрес России "отвратительной ложью", которой западные СМИ "прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима". По его словам, украинские власти по традиции устроили ее на фоне визита очередного высокопоставленного чиновника, которым в этот раз оказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Небензя отметил, что Киев осуществил провокацию в надежде получить "очередную дозу оружия и финансовых вливаний"."По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле 2022 года. Наверняка будут новые подобные геббельсовские представления киевского режима", — заключил постпред.В среду Владимир Зеленский заявил о ракетной атаке на рынок в городе Константиновке, который находится под контролем ВСУ. Как сообщали местные издания со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате удара погибли 16 человек, 33 получили ранения. Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны.

https://ria.ru/20230908/vybory-1895073289.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230908/oon-1895026141.html

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в мире, константиновка, буча, россия, василий небензя, владимир зеленский, денис шмыгаль, оон, bild, вооруженные силы украины