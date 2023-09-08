https://ria.ru/20230908/nato-1895104682.html

Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО

Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО - РИА Новости, 08.09.2023

Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО

Шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) крайне низки из-за возможного вето Турции и ряда других стран, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T21:17

2023-09-08T21:17

2023-09-08T21:17

в мире

армения

турция

ереван

нато

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АНТАКЬЯ (Турция), 8 сен - РИА Новости. Шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) крайне низки из-за возможного вето Турции и ряда других стран, заявил РИА Новости бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен. Ранее в понедельник председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. "Армении потребуется провести много изменений. На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может", - заявил Оймен, комментируя этот призыв. Он напомнил, что для принятия нового члена в альянс необходимо одобрение всех стран-членов. "В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в НАТО. Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20230904/armeniya-1894125548.html

армения

турция

ереван

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-09-08T21:17 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, турция, ереван, нато