https://ria.ru/20230908/nato-1895104682.html
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО - РИА Новости, 08.09.2023
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
Шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) крайне низки из-за возможного вето Турции и ряда других стран, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:17
2023-09-08T21:17
2023-09-08T21:17
в мире
армения
турция
ереван
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_5647876374a58a5884d4a25828a7f871.jpg
АНТАКЬЯ (Турция), 8 сен - РИА Новости. Шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) крайне низки из-за возможного вето Турции и ряда других стран, заявил РИА Новости бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен. Ранее в понедельник председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. "Армении потребуется провести много изменений. На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может", - заявил Оймен, комментируя этот призыв. Он напомнил, что для принятия нового члена в альянс необходимо одобрение всех стран-членов. "В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в НАТО. Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20230904/armeniya-1894125548.html
армения
турция
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_721:724:2485:2047_1920x0_80_0_0_6fb669ee4de309eaf8e9a64a698dc8e5.jpg
Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-09-08T21:17
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, турция, ереван, нато
В мире, Армения, Турция, Ереван, НАТО
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
Турецкий дипломат Оймен: шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки