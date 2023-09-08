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Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО - РИА Новости, 08.09.2023
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21:17 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/nato-1895104682.html
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО - РИА Новости, 08.09.2023
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
Шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) крайне низки из-за возможного вето Турции и ряда других стран, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:17
2023-09-08T21:17
в мире
армения
турция
ереван
нато
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АНТАКЬЯ (Турция), 8 сен - РИА Новости. Шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) крайне низки из-за возможного вето Турции и ряда других стран, заявил РИА Новости бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен. Ранее в понедельник председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. "Армении потребуется провести много изменений. На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может", - заявил Оймен, комментируя этот призыв. Он напомнил, что для принятия нового члена в альянс необходимо одобрение всех стран-членов. "В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в НАТО. Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования", - подчеркнул дипломат.
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, армения, турция, ереван, нато
В мире, Армения, Турция, Ереван, НАТО
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО

Турецкий дипломат Оймен: шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ (Турция), 8 сен - РИА Новости. Шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) крайне низки из-за возможного вето Турции и ряда других стран, заявил РИА Новости бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен.
Ранее в понедельник председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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«
"Армении потребуется провести много изменений. На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может", - заявил Оймен, комментируя этот призыв.
Он напомнил, что для принятия нового члена в альянс необходимо одобрение всех стран-членов.
«
"В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в НАТО. Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования", - подчеркнул дипломат.
 
В миреАрменияТурцияЕреванНАТО
 
 
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