https://ria.ru/20230908/naki-1895041948.html

Защита обжаловала приговор блогеру Наки* за фейки о ВС России

Защита обжаловала приговор блогеру Наки* за фейки о ВС России - РИА Новости, 08.09.2023

Защита обжаловала приговор блогеру Наки* за фейки о ВС России

Защита обжаловала приговор блогеру Майклу Наки*, заочно осужденному к 11 годам за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:44

2023-09-08T16:44

2023-09-08T17:01

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Защита обжаловала приговор блогеру Майклу Наки*, заочно осужденному к 11 годам за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в интересах Наки*", - сказали в суде. По версии следствия, Наки* и еще один блогер Руслан Карпук*, также иноагент, в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения". Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действия российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что Карпук* и Наки* скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Наки* размещает на Youtube ролики с, как утверждается, анализом общественно-политической ситуации в России. Карпук*, также известный под фамилией Левиев*, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team (организация признана нежелательной в РФ).* Признан в России иноагентом.

https://ria.ru/20230824/kats-1891932320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная прокуратура рф