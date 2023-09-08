https://ria.ru/20230908/moskva-1894889837.html
Горизбирком сообщил о ходе голосования на выборах мэра Москвы
Горизбирком сообщил о ходе голосования на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Горизбирком сообщил о ходе голосования на выборах мэра Москвы
Участки для голосования на выборах мэра открылись в Москве, все проходит штатно, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:47
2023-09-08T08:47
2023-09-08T08:47
политика
москва
россия
донецкая народная республика
дмитрий реут
мосгоризбирком
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894329511_0:130:3073:1859_1920x0_80_0_0_f69fca3136b01de77736e6e6fdd1ccbd.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участки для голосования на выборах мэра открылись в Москве, все проходит штатно, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Все открылись, все штатно", - сказал Реут. "Штаб по наблюдению за выборами в Москве работает, у нас избирательные участки открылись... Видеотрансляция работает, но и мы работаем тоже, не спим. Поэтому, друзья, голосуйте сердцем, и приходите в наш штаб, чтобы посмотреть, как мы наблюдаем за тем, чтобы выборы в Москве всегда были открытыми, честными", - сообщил в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году его руководитель Вадим Ковалев. Как он рассказал журналистам, 100% наблюдателей от общественной палаты отметились, что находятся на избирательных участках и приступили к наблюдению. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html
москва
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894329511_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acd5b057be62333180d73177427a010f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, донецкая народная республика, дмитрий реут , мосгоризбирком, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Горизбирком сообщил о ходе голосования на выборах мэра Москвы
Горизбирком: голосование на выборах мэра Москвы началось в штатном режиме