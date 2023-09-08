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Горизбирком сообщил о ходе голосования на выборах мэра Москвы

Горизбирком сообщил о ходе голосования на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Горизбирком сообщил о ходе голосования на выборах мэра Москвы

Участки для голосования на выборах мэра открылись в Москве, все проходит штатно, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:47

2023-09-08T08:47

2023-09-08T08:47

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москва

россия

донецкая народная республика

дмитрий реут

мосгоризбирком

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участки для голосования на выборах мэра открылись в Москве, все проходит штатно, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Все открылись, все штатно", - сказал Реут. "Штаб по наблюдению за выборами в Москве работает, у нас избирательные участки открылись... Видеотрансляция работает, но и мы работаем тоже, не спим. Поэтому, друзья, голосуйте сердцем, и приходите в наш штаб, чтобы посмотреть, как мы наблюдаем за тем, чтобы выборы в Москве всегда были открытыми, честными", - сообщил в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году его руководитель Вадим Ковалев. Как он рассказал журналистам, 100% наблюдателей от общественной палаты отметились, что находятся на избирательных участках и приступили к наблюдению. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, россия, донецкая народная республика, дмитрий реут , мосгоризбирком, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023