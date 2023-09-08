Рейтинг@Mail.ru
Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец" - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/moneta-1894901757.html
Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец"
Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец" - РИА Новости, 08.09.2023
Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец"
Банк России в пятницу выпускает в обращение ещё один тираж инвестиционных золотых монет номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", следует из сообщения... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:05
2023-09-08T10:05
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900900_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_a2e69e2219afc6e1ebd71e1ca90df71a.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу выпускает в обращение ещё один тираж инвестиционных золотых монет номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", следует из сообщения регулятора. "Банк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец" (каталожный № 5216-0060)", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 22,6 миллиметра, тираж - 150 тысяч штук. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма, проба сплава - 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: в верхней части -"Российская Федерация", в нижней - "Банк России", "50 рублей", "2023". Слева и справа расположено обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты на матовом поле размещено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
https://ria.ru/20230718/tsoy-1884830680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900900_137:0:954:613_1920x0_80_0_0_e43292251909c8849b13c7bcec33e405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец"

Центробанк выпустил новую 50-рублевую золотую монету "Георгий Победоносец"

© ЦБ РФЗолотая монета номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец"
Золотая монета номиналом 50 рублей Георгий Победоносец
© ЦБ РФ
Золотая монета номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу выпускает в обращение ещё один тираж инвестиционных золотых монет номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", следует из сообщения регулятора.
"Банк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец" (каталожный № 5216-0060)", - говорится в сообщении.
Диаметр монеты - 22,6 миллиметра, тираж - 150 тысяч штук. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма, проба сплава - 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: в верхней части -"Российская Федерация", в нижней - "Банк России", "50 рублей", "2023". Слева и справа расположено обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
Памятная монета, посвященная Виктору Цою - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою
18 июля, 12:20
На оборотной стороне монеты на матовом поле размещено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала