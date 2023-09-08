Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец"
Центробанк выпустил новую 50-рублевую золотую монету "Георгий Победоносец"
© ЦБ РФЗолотая монета номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец"
© ЦБ РФ
Золотая монета номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу выпускает в обращение ещё один тираж инвестиционных золотых монет номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", следует из сообщения регулятора.
"Банк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец" (каталожный № 5216-0060)", - говорится в сообщении.
Диаметр монеты - 22,6 миллиметра, тираж - 150 тысяч штук. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма, проба сплава - 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: в верхней части -"Российская Федерация", в нижней - "Банк России", "50 рублей", "2023". Слева и справа расположено обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты на матовом поле размещено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.