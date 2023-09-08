https://ria.ru/20230908/moneta-1894901757.html

Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец"

Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец" - РИА Новости, 08.09.2023

Центробанк выпустил новую 50-рублевую монету "Георгий Победоносец"

Банк России в пятницу выпускает в обращение ещё один тираж инвестиционных золотых монет номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", следует из сообщения... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:05

2023-09-08T10:05

2023-09-08T10:05

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу выпускает в обращение ещё один тираж инвестиционных золотых монет номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", следует из сообщения регулятора. "Банк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец" (каталожный № 5216-0060)", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 22,6 миллиметра, тираж - 150 тысяч штук. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма, проба сплава - 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: в верхней части -"Российская Федерация", в нижней - "Банк России", "50 рублей", "2023". Слева и справа расположено обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты на матовом поле размещено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.

https://ria.ru/20230718/tsoy-1884830680.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)