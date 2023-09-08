https://ria.ru/20230908/miny-1894877344.html

Герой России рассказал об изучении трофейных натовских мин

Герой России рассказал об изучении трофейных натовских мин - РИА Новости, 08.09.2023

Герой России рассказал об изучении трофейных натовских мин

ВС РФ изучают натовские инженерные машины, а также мины и тренируются их обезвреживать, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:09

2023-09-08T04:09

2023-09-08T04:09

специальная военная операция на украине

россия

нато

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ изучают натовские инженерные машины, а также мины и тренируются их обезвреживать, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Помимо боеприпасов натовских, помимо танков, боевых машин пехоты НАТО или там HIMARS, очень много НАТО поставляет мин - как противопехотных мин натовского производства, так и противотанковых мин. Соответственно, у нас уже есть образцы данных мин, и мы здесь тоже проводим практическое обучение по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению данных инженерных боеприпасов противника", - сообщил Сайфуллин. Помимо мин, в распоряжении российских военных инженеров также оказалась и инженерная бронетехника производства стран НАТО. "Также есть уже часть трофейной техники. Знаете, в том числе вооруженным силам Украины поступают инженерные машины, а, в частности, инженерные машины для преодоления минно-взрывных заграждений", - добавил Сайфуллин. По его словам, российские военные инженеры их также изучают и нарабатывают опыт. "Где-то мы посмотрели, приняли себе на вооружение полезное, где-то у нас посмотрели, но мы стараемся идти на несколько шагов вперед", - подчеркнул полковник. Полковник Рустам Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html

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россия, нато, вооруженные силы украины, безопасность