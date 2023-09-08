https://ria.ru/20230908/milonov-1895118598.html

Милонов заявил, что ему присвоили звание лейтенанта

Милонов заявил, что ему присвоили звание лейтенанта - РИА Новости, 08.09.2023

Милонов заявил, что ему присвоили звание лейтенанта

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что ему присвоили звание лейтенанта, но он не гонится "специально за звездами, за наградами". РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T23:48

2023-09-08T23:48

2023-09-08T23:48

общество

виталий милонов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что ему присвоили звание лейтенанта, но он не гонится "специально за звездами, за наградами". "Некоторое время назад мне было присвоено воинское звание лейтенант. <...> Я не гонюсь специально за звездами, за наградами", - сказал он. Депутат отметил, что он рад и горд, что его нахождение в действующей армии отмечается его военным руководством и командирами. "Главное - это наша общая победа и наступление справедливого мира, за который проливают кровь мои сослуживцы и все, кто сейчас находится в зоне военной операции", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230602/milonov-1875771120.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, виталий милонов, госдума рф, россия