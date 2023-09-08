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Милонов заявил, что ему присвоили звание лейтенанта - РИА Новости, 08.09.2023
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23:48 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/milonov-1895118598.html
Милонов заявил, что ему присвоили звание лейтенанта
Милонов заявил, что ему присвоили звание лейтенанта - РИА Новости, 08.09.2023
Милонов заявил, что ему присвоили звание лейтенанта
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что ему присвоили звание лейтенанта, но он не гонится "специально за звездами, за наградами". РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T23:48
2023-09-08T23:48
общество
виталий милонов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что ему присвоили звание лейтенанта, но он не гонится "специально за звездами, за наградами". "Некоторое время назад мне было присвоено воинское звание лейтенант. &lt;...&gt; Я не гонюсь специально за звездами, за наградами", - сказал он. Депутат отметил, что он рад и горд, что его нахождение в действующей армии отмечается его военным руководством и командирами. "Главное - это наша общая победа и наступление справедливого мира, за который проливают кровь мои сослуживцы и все, кто сейчас находится в зоне военной операции", - добавил парламентарий.
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общество, виталий милонов, госдума рф, россия
Общество, Виталий Милонов, Госдума РФ, Россия
Милонов заявил, что ему присвоили звание лейтенанта

Милонов заявил, что получил звание лейтенанта, но за наградами он не гонится

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что ему присвоили звание лейтенанта, но он не гонится "специально за звездами, за наградами".
«
"Некоторое время назад мне было присвоено воинское звание лейтенант. <...> Я не гонюсь специально за звездами, за наградами", - сказал он.
Депутат отметил, что он рад и горд, что его нахождение в действующей армии отмечается его военным руководством и командирами.
«
"Главное - это наша общая победа и наступление справедливого мира, за который проливают кровь мои сослуживцы и все, кто сейчас находится в зоне военной операции", - добавил парламентарий.
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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