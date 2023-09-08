https://ria.ru/20230908/mif-1894883339.html

В Китае рассказали, как Россия унизила Запад

В Китае рассказали, как Россия унизила Запад - РИА Новости, 08.09.2023

В Китае рассказали, как Россия унизила Запад

Российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о "непобедимых западных танках", говорится в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T06:57

2023-09-08T06:57

2023-09-08T06:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о "непобедимых западных танках", говорится в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.Как отмечается в материале, одним из последних близ села Работино в Запорожской области был уничтожен британский танк Challenger 2. По словам военного обозревателя Вэя Дунсюя, миф о "непобедимых западных танках" был уже давно развеян в ходе украинского конфликта."Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире", - напомнил он.Если во время вторжения в Ирак британская боевая машина действительно казалась очень живучей, то в украинском конфликте картина выглядит "совершенно иначе". Так, российские военные имеют на вооружении боевые вертолеты, штурмовики, дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы, которые созданы специально для атаки уязвимых мест танков "с хитрых углов"."Миф о том, что "западные танки непобедимы", давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь", - заключается в статье.Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк, американский Abrams, на фронт пока не прибыл.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230907/ugroza-1894751610.html

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