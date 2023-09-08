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В Китае рассказали, как Россия унизила Запад - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/mif-1894883339.html
В Китае рассказали, как Россия унизила Запад
В Китае рассказали, как Россия унизила Запад - РИА Новости, 08.09.2023
В Китае рассказали, как Россия унизила Запад
Российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о "непобедимых западных танках", говорится в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:57
2023-09-08T06:57
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
великобритания
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о "непобедимых западных танках", говорится в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.Как отмечается в материале, одним из последних близ села Работино в Запорожской области был уничтожен британский танк Challenger 2. По словам военного обозревателя Вэя Дунсюя, миф о "непобедимых западных танках" был уже давно развеян в ходе украинского конфликта."Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире", - напомнил он.Если во время вторжения в Ирак британская боевая машина действительно казалась очень живучей, то в украинском конфликте картина выглядит "совершенно иначе". Так, российские военные имеют на вооружении боевые вертолеты, штурмовики, дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы, которые созданы специально для атаки уязвимых мест танков "с хитрых углов"."Миф о том, что "западные танки непобедимы", давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь", - заключается в статье.Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк, американский Abrams, на фронт пока не прибыл.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, россия, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Великобритания
В Китае рассказали, как Россия унизила Запад

CNR: Россия развеяла миф о неуязвимости западных танков

© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLCБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLC
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о "непобедимых западных танках", говорится в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.
Как отмечается в материале, одним из последних близ села Работино в Запорожской области был уничтожен британский танк Challenger 2. По словам военного обозревателя Вэя Дунсюя, миф о "непобедимых западных танках" был уже давно развеян в ходе украинского конфликта.
"Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире", - напомнил он.
Если во время вторжения в Ирак британская боевая машина действительно казалась очень живучей, то в украинском конфликте картина выглядит "совершенно иначе". Так, российские военные имеют на вооружении боевые вертолеты, штурмовики, дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы, которые созданы специально для атаки уязвимых мест танков "с хитрых углов".
"Миф о том, что "западные танки непобедимы", давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь", - заключается в статье.
Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк, американский Abrams, на фронт пока не прибыл.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтожил всех. В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине
Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаВеликобритания
 
 
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