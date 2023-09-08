https://ria.ru/20230908/metafraks-1894993806.html

Основной пакет акций пермского "Метафракс Кемикалс" передадут России

Основной пакет акций пермского "Метафракс Кемикалс" передадут России - РИА Новости, 08.09.2023

Основной пакет акций пермского "Метафракс Кемикалс" передадут России

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства основного пакета акций приватизированного в 90-е годы... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:24

2023-09-08T14:24

2023-09-08T15:08

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ПЕРМЬ, 8 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства основного пакета акций приватизированного в 90-е годы пермского предприятия "Метафракс Кемикалс", занимающегося производством метанола, сообщила судья краевого арбитража Татьяна Морозова.Ранее Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть РФ более 284 миллионов обыкновенных акций АО "Метафракс Кемикалс". Ответчиками по делу являются компании "Метахолдинг", "Метафракс Трейдинг" и "Тольяттихимбанк". Ведомство посчитало, что приватизация ГПО "Метанол" (ранее - Губахинский химический завод, сейчас - завод "Метафракс Кемикалс") прошла незаконно, при этом актив имеет стратегическое значение для обороны страны. Представители ответчиков заявляли, что приватизация была законной, есть подтверждающие это документы."Исковое требование Генпрокуратуры удовлетворить. Истребовать акции из чужого незаконного владения. Обратить решение суда к немедленному исполнению", - сказала судья краевого арбитражного суда Татьяна Морозова.Как передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда, в основе позиции Генпрокуратуры были доводы, что метанол - яд, поэтому 30 лет назад приватизация госпредприятий, производящих опасные вещества, ограничивалась, кроме того, местные структуры не были уполномочены продавать акции "Метанола". Из речи истца следует, что акции завода были консолидированы бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, а в процессе завладения промышленным объектом участвовали "криминальные элементы": Сейфеддин Рустамов (нынешний владелец контрольного пакета акций) помогал выкупить у государства предприятие с минимальными наценками, устраняя конкуренцию на торгах с помощью влияния в ОПГ Пермской области, это известно из уголовного дела того времени. Таким образом, через ряд манипуляций был обеспечен контроль за предприятием со стороны иностранцев, утверждал истец. При этом сумма дивидендов за последние три года составила 6 миллиардов рублей, большая часть выплачена зарубежному собственнику."При обмане государства были совершены незаконные последовательные сделки по отчуждению госимущества Рыболовлеву, а потом Рустамову... Долгое время значительная часть прибыли от торговой деятельности переводится как а счета в банках Австрии, Швейцарии... Уже выведено за границу 7 миллиардов рублей и предпринимаются попытки вывести ещё 7 миллиардов рублей... Мы в этом вопросе разберёмся. Возможно, будем решать вопрос в другой плоскости", - заявил прокурор.По мнению прокуратуры, перечисленные действия владельцев позволяют при необходимости скрывать деньги от фискальных органов РФ. "По Стратегии нацбезопасности РФ укрепление обороны страны является стратегическим национальным приоритетом России, поэтому просим удовлетворить требования в полном объёме", - сказал сотрудник прокуратуры.Представитель ответчика отметил, что владение заводом ведётся добросовестно, гособоронзаказ компания исполняла исправно (является поставщиком третьего звена). Отвечая на доводы надзорного ведомства, защита "Метахолдинга" подчеркнула, что на момент приватизации губахинского предприятия по документам отраслевого министерства и другим нормативным актам метанол к сильнодействующим ядам не относился, поэтому госзавод можно было передавать в частную собственность. По словам адвокатов, опасность метанола толкуется Генпрокуратурой неправильно, эта трактовка носит произвольный характер, хотя критерием должен быть юридический признак. На протяжении всей работы компания полностью раскрывала данные о структуре, в том числе об иностранных участниках, а все регуляторы с этим были ознакомлены."Над стратегическими предприятиями недопустим иностранный контроль со стороны американского траста, который есть сейчас, пытается показать прокуратура, но это не так, в этом случае устанавливаются лишь дополнительные требования", - продолжила адвокат ответчика.По словам представителей "Метахолдинга", все аукционы по продаже акций проводились открыто и законно. В аукционах участвовал среди других "игроков" процедуры "Финансовый дом" Рыболовлева, который предложил наибольшую сумму, а власти на тот момент рассматривали даже не возможность, а способы приватизации. "Предприятие относится к "Агрохимсоюзу", а не к "оборонке", воспринимать его в качестве стратегического можно только за оказываемые пермскому городу Губахе услуги водоотведения", - указал адвокат на заявления ведомства о стратегическом значении завода.Ответчик указал на несопоставимость советского завода, стоимость которого оценивалась в 370 миллионов рублей до деноминации, с современным комплексом в Губахе, его цена - 116 миллиардов рублей: "объекты несоизмеримы в качественном и стоимостном выражении". Ответчик обратил внимание на исковую давность: у прокуратуры была возможность заявить о незаконности "приватизации" с 1994 по 2000-е годы. "Государство на протяжении 30 лет говорило, что всё хорошо. Ну нельзя же говорить через 30 лет, что корова-то быка нагуляла", - завершил выступление защитник компании "Метахолдинг".

https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878307088.html

https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878270291.html

https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878388813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пермский край, татьяна морозова, тольяттихимбанк, генеральная прокуратура рф, экономика