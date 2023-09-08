https://ria.ru/20230908/medtsentry-1895003542.html
В Липецкой облбольнице открыли Центры пульмонологии и эндокринологии
В Липецкой облбольнице открыли Центры пульмонологии и эндокринологии - РИА Новости, 08.09.2023
В Липецкой облбольнице открыли Центры пульмонологии и эндокринологии
В Липецкой областной больнице завершился ремонт третьего этажа, в обновленном пространстве создали Центр пульмонологии, аллергологии и иммунологии и Центр... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:52
2023-09-08T14:52
2023-09-08T14:52
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895003149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cf10b1649af67885fc101961ee24d5c.jpg
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Липецкой областной больнице завершился ремонт третьего этажа, в обновленном пространстве создали Центр пульмонологии, аллергологии и иммунологии и Центр эндокринологии, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов По его словам, на реконструкцию было выделено 26 миллионов рублей из регионального бюджета. Это позволит обеспечить мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению заболеваний органов дыхания, аллерго- и иммунопатологий. Прием ведут не только пульмонологи и аллергологи, но и смежные специалисты хирургического профиля (оториноларингологии), а также ревматологи. Артамонов отметил, что модернизация третьего этажа консультативной поликлиники – это завершающий этап создания более клиентоцентричной модели оказания медпомощи населению. "Приятно видеть, как меняются наши медучреждения, становятся удобнее, прежде всего, для пациентов. Такая модернизация требует внушительных вложений, которые мы делаем постоянно", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230829/lipetsk-1892851663.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895003149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f4ce5dacfff9c4bc776e2b5d65c40b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Липецкой областной больнице завершился ремонт третьего этажа, в обновленном пространстве создали Центр пульмонологии, аллергологии и иммунологии и Центр эндокринологии, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
По его словам, на реконструкцию было выделено 26 миллионов рублей из регионального бюджета. Это позволит обеспечить мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению заболеваний органов дыхания, аллерго- и иммунопатологий. Прием ведут не только пульмонологи и аллергологи, но и смежные специалисты хирургического профиля (оториноларингологии), а также ревматологи.
Артамонов
отметил, что модернизация третьего этажа консультативной поликлиники – это завершающий этап создания более клиентоцентричной модели оказания медпомощи населению.
"Приятно видеть, как меняются наши медучреждения, становятся удобнее, прежде всего, для пациентов. Такая модернизация требует внушительных вложений, которые мы делаем постоянно", – сказал Артамонов.
Конкурсанты из 19 стран примут участие в инклюзивных играх в Липецке