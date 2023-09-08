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Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения - РИА Новости, 08.09.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
10:50 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/medpraktiki-1894911693.html
Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения
Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения - РИА Новости, 08.09.2023
Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения
Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения на Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:50
2023-09-08T10:50
тульская область
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 8 сен — РИА Новости. Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения на Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков представил опыт по профилактике и раннему выявлению заболеваний. В апреле по инициативе Совета Федерации, Минздрава России и при поддержке тульского губернатора Алексея Дюмина в регионе состоялась масштабная акция "Профилактический щит страны". Более 2000 жителей прошли обследования федеральных специалистов, приняли участие в школах здоровья и мастер-классах. "Фокус проекта был сделан на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, формирование приверженности к здоровому образу жизни. Важно, что к нашей работе активно подключились руководители предприятий. Вместе с Минздравом они реализуют корпоративные программы укрепления здоровья", - привели в пресс-службе слова Маркова. В рамках дискуссии об инновациях в системе скорой помощи главный врач тульского Центра медицины катастроф Сергей Мухин рассказал об управлении объединенной службой скорой медицинской помощи и медицины катастроф. "Благодаря централизации службы, внедрению современных цифровых решений и четкой работе диспетчерского отдела среднее время доезда на экстренные вызовы в Тульской области составляет 13 минут", – сообщил Мухин. В правительстве региона отметили, что в этом году Агентство стратегических инициатив включило тульский опыт управления службой скорой медицинской помощи в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало его для внедрения в других регионах страны.
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тульская область, алексей дюмин
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин

Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения на Форуме социальных инноваций регионов
Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения на Форуме социальных инноваций регионов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 8 сен — РИА Новости. Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения на Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков представил опыт по профилактике и раннему выявлению заболеваний. В апреле по инициативе Совета Федерации, Минздрава России и при поддержке тульского губернатора Алексея Дюмина в регионе состоялась масштабная акция "Профилактический щит страны". Более 2000 жителей прошли обследования федеральных специалистов, приняли участие в школах здоровья и мастер-классах.
"Фокус проекта был сделан на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, формирование приверженности к здоровому образу жизни. Важно, что к нашей работе активно подключились руководители предприятий. Вместе с Минздравом они реализуют корпоративные программы укрепления здоровья", - привели в пресс-службе слова Маркова.
В рамках дискуссии об инновациях в системе скорой помощи главный врач тульского Центра медицины катастроф Сергей Мухин рассказал об управлении объединенной службой скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины
16 декабря 2022, 17:03
"Благодаря централизации службы, внедрению современных цифровых решений и четкой работе диспетчерского отдела среднее время доезда на экстренные вызовы в Тульской области составляет 13 минут", – сообщил Мухин.
В правительстве региона отметили, что в этом году Агентство стратегических инициатив включило тульский опыт управления службой скорой медицинской помощи в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало его для внедрения в других регионах страны.
 
Тульская областьТульская областьАлексей Дюмин
 
 
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