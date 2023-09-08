https://ria.ru/20230908/medpraktiki-1894911693.html

Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения

Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения - РИА Новости, 08.09.2023

Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения

Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения на Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:50

2023-09-08T10:50

2023-09-08T10:50

тульская область

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 8 сен — РИА Новости. Тульская область представила лучшие практики в сфере здравоохранения на Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков представил опыт по профилактике и раннему выявлению заболеваний. В апреле по инициативе Совета Федерации, Минздрава России и при поддержке тульского губернатора Алексея Дюмина в регионе состоялась масштабная акция "Профилактический щит страны". Более 2000 жителей прошли обследования федеральных специалистов, приняли участие в школах здоровья и мастер-классах. "Фокус проекта был сделан на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, формирование приверженности к здоровому образу жизни. Важно, что к нашей работе активно подключились руководители предприятий. Вместе с Минздравом они реализуют корпоративные программы укрепления здоровья", - привели в пресс-службе слова Маркова. В рамках дискуссии об инновациях в системе скорой помощи главный врач тульского Центра медицины катастроф Сергей Мухин рассказал об управлении объединенной службой скорой медицинской помощи и медицины катастроф. "Благодаря централизации службы, внедрению современных цифровых решений и четкой работе диспетчерского отдела среднее время доезда на экстренные вызовы в Тульской области составляет 13 минут", – сообщил Мухин. В правительстве региона отметили, что в этом году Агентство стратегических инициатив включило тульский опыт управления службой скорой медицинской помощи в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало его для внедрения в других регионах страны.

https://ria.ru/20221216/mashiny-1839243509.html

тульская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин