https://ria.ru/20230908/mchs-1895078871.html

Глава МЧС России провел двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР

Глава МЧС России провел двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР - РИА Новости, 08.09.2023

Глава МЧС России провел двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР

Глава МЧС России Александр Куренков провел в пятницу двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:42

2023-09-08T18:42

2023-09-08T18:42

в мире

здоровье - общество

юар

китай

россия

александр куренков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брикс

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ДУРБАН (ЮАР), 8 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков провел в пятницу двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств стран БРИКС. Глава МЧС Китая Ван Сянси сказал Куренкову, что надеется в скором времени посетить Россию. Куренков ответил, что Пекин всегда может рассчитывать на взаимный открытый диалог с Москвой. Глава МЧС Китая также выразил надежду на активное укрепление сотрудничества. Позднее на полях совещания состоялась встреча Куренкова с министром по делам регионального развития и традиционных лидеров ЮАР. "Буду рад видеть вас и делегацию ЮАР на международном салоне "Комплексная безопасность", который состоится в мае 2024 в городе Москве", - сказал российский министр. Куренков отметил, что работа по подготовке пожарных, мониторингу чрезвычайных ситуаций и реагированию на них организована в ЮАР на высоком уровне. "Мы с большим интересом изучим ваш опыт", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230908/gumpomosch-1895048769.html

https://ria.ru/20230907/mchs-1894833970.html

юар

китай

россия

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в мире, здоровье - общество, юар, китай, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс