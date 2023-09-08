https://ria.ru/20230908/mchs-1895078871.html
Глава МЧС России провел двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР
Глава МЧС России провел двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР - РИА Новости, 08.09.2023
Глава МЧС России провел двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР
Глава МЧС России Александр Куренков провел в пятницу двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:42
2023-09-08T18:42
2023-09-08T18:42
в мире
здоровье - общество
юар
китай
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227866_0:369:2986:2048_1920x0_80_0_0_63f9999b4cfd9c3a9e8c336bf00b1a15.jpg
ДУРБАН (ЮАР), 8 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков провел в пятницу двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств стран БРИКС. Глава МЧС Китая Ван Сянси сказал Куренкову, что надеется в скором времени посетить Россию. Куренков ответил, что Пекин всегда может рассчитывать на взаимный открытый диалог с Москвой. Глава МЧС Китая также выразил надежду на активное укрепление сотрудничества. Позднее на полях совещания состоялась встреча Куренкова с министром по делам регионального развития и традиционных лидеров ЮАР. "Буду рад видеть вас и делегацию ЮАР на международном салоне "Комплексная безопасность", который состоится в мае 2024 в городе Москве", - сказал российский министр. Куренков отметил, что работа по подготовке пожарных, мониторингу чрезвычайных ситуаций и реагированию на них организована в ЮАР на высоком уровне. "Мы с большим интересом изучим ваш опыт", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230908/gumpomosch-1895048769.html
https://ria.ru/20230907/mchs-1894833970.html
юар
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227866_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1af4720b81588dc165b5962d3d401aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, юар, китай, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс
В мире, Здоровье - Общество, ЮАР, Китай, Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), БРИКС
Глава МЧС России провел двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР
Глава МЧС Куренков провел двусторонние встречи с коллегами из КНР и ЮАР
ДУРБАН (ЮАР), 8 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков провел в пятницу двусторонние встречи с коллегами из Китая и ЮАР на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств стран БРИКС.
Глава МЧС Китая Ван Сянси сказал Куренкову, что надеется в скором времени посетить Россию. Куренков ответил, что Пекин
всегда может рассчитывать на взаимный открытый диалог с Москвой
.
Глава МЧС рассказал, как Россия помогла странам БРИКС во время пандемии
Глава МЧС Китая также выразил надежду на активное укрепление сотрудничества.
Позднее на полях совещания состоялась встреча Куренкова с министром по делам регионального развития и традиционных лидеров ЮАР.
"Буду рад видеть вас и делегацию ЮАР на международном салоне "Комплексная безопасность", который состоится в мае 2024 в городе Москве", - сказал российский министр.
Куренков отметил, что работа по подготовке пожарных, мониторингу чрезвычайных ситуаций и реагированию на них организована в ЮАР на высоком уровне.
"Мы с большим интересом изучим ваш опыт", - подчеркнул он.
МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году