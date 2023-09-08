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Пушкова удивило решение Маска по Крыму - РИА Новости, 08.09.2023
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05:08 08.09.2023 (обновлено: 10:33 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/mask-1894879252.html
Пушкова удивило решение Маска по Крыму
Пушкова удивило решение Маска по Крыму - РИА Новости, 08.09.2023
Пушкова удивило решение Маска по Крыму
Американский бизнесмен Илон Маск показал самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму, что уже необычно в нынешней Америке, такое мнение в своем... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:08
2023-09-08T10:33
в мире
сша
илон маск
алексей пушков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск показал самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму, что уже необычно в нынешней Америке, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее CNN сообщил со ссылкой на биографию бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона, что Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на российский флот. Сам бизнесмен впоследствии заявил, что Starlink в регионе и так не был активирован, но фактически подтвердил, что помешал Киеву атаковать Черноморский флот."В чем Маску не откажешь, так это в самостоятельности мышления. В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США, Маск политически индивидуален. А это уже необычно в нынешней Америке", — написал Пушков.В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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в мире, сша, илон маск, алексей пушков, вооруженные силы украины
В мире, США, Илон Маск, Алексей Пушков, Вооруженные силы Украины
Пушкова удивило решение Маска по Крыму

Пушков: Маск проявил самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск показал самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму, что уже необычно в нынешней Америке, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
Ранее CNN сообщил со ссылкой на биографию бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона, что Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на российский флот. Сам бизнесмен впоследствии заявил, что Starlink в регионе и так не был активирован, но фактически подтвердил, что помешал Киеву атаковать Черноморский флот.
"В чем Маску не откажешь, так это в самостоятельности мышления. В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США, Маск политически индивидуален. А это уже необычно в нынешней Америке", — написал Пушков.
В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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В миреСШАИлон МаскАлексей ПушковВооруженные силы Украины
 
 
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