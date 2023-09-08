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Депутат пригласил Маска посетить Крым

Депутат пригласил Маска посетить Крым - РИА Новости, 08.09.2023

Депутат пригласил Маска посетить Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска показать пример благоразумия западным политикам и посетить РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:51

2023-09-08T04:51

2023-09-08T04:58

илон маск

россия

украина

севастополь

михаил шеремет

оон

нато

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска показать пример благоразумия западным политикам и посетить с ознакомительным визитом Крым. Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. "Илон Маск может войти в историю как пример благоразумия для западных политиков, засевших у власти в своих странах. Пример американского политика, который остановит волну русофобии и западной агрессии по отношению к остальному миру. Крым открыт для приезда иностранцев, которые едут сюда с чистыми помыслами и готов принять, в том числе, Маска. Он сможет увидеть правду о жизни российского Крыма и уверен, будет шокирован темпами развития полуострова в составе России", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, депутат призвал Маска полностью лишить украинские войска возможности использовать спутниковую систему Starlink. "Маск, как человек влюбленный в космос, создавал свою систему в научных целях и на благо человечества, а сейчас она используется украинскими нацистами для убийства мирных граждан. Поэтому призываю Маска прекратить любые ассоциации своего творения с преступным режимом", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230121/mask-1846413287.html

https://ria.ru/20230907/mask-1894849287.html

https://ria.ru/20230415/krym-1865515581.html

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украина

севастополь

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илон маск, россия, украина, севастополь, михаил шеремет, оон, нато, сергей лавров