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В результате атаки боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военных - РИА Новости, 08.09.2023
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00:10 08.09.2023 (обновлено: 00:32 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/mali-1894866261.html
В результате атаки боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военных
В результате атаки боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военных - РИА Новости, 08.09.2023
В результате атаки боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военных
По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 солдат погибли в результате атаки боевиков на северо-востоке Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T00:10
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мали
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 солдат погибли в результате атаки боевиков на северо-востоке Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление властей.Отмечается, что исламистские боевики совершили нападение на территории военного лагеря, а также атаковали судно.В августе в результате нападения боевиков на деревню в центральной части Мали погиб 21 мирный житель. Как добавил источник агентства Рейтер, группа вооруженных людей вторглась в деревню и устроила "резню".
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мали, в мире
Мали, В мире
В результате атаки боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военных

Reuters: при атаке боевиков в Мали погибли не менее 49 мирных и 15 солдат

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСолдаты правительственных войск Мали
Солдаты правительственных войск Мали - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Солдаты правительственных войск Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 солдат погибли в результате атаки боевиков на северо-востоке Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление властей.
Отмечается, что исламистские боевики совершили нападение на территории военного лагеря, а также атаковали судно.
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В августе в результате нападения боевиков на деревню в центральной части Мали погиб 21 мирный житель. Как добавил источник агентства Рейтер, группа вооруженных людей вторглась в деревню и устроила "резню".
 
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