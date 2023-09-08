https://ria.ru/20230908/m-12-1894689444.html

Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики

Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики - РИА Новости, 08.09.2023

Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики

Президент России Владимир Путин открыл движение по участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Владельцам легковых автомобилей проезд по этой дороге... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:52

2023-09-08T15:52

2023-09-08T15:59

инфографика

москва

казань

дороги

строительство

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

трасса м-12

россия

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Президент России Владимир Путин открыл движение по участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Владельцам легковых автомобилей проезд по этой дороге обойдется в 2821 рубль. Использование транспондера T-pass позволит сэкономить 15 процентов стоимости. На новой магистрали четыре полосы, через каждые 50–80 километров есть заправки, шиномонтажи, отели и закусочные. Разрешенная скорость — до 110 километров в час.В декабре 2023 года трасса должна протянуться до Казани. Время в пути до столицы Татарстана сократится в два раза — с более 12 часов до шести с половиной. Кроме того, хорошая дорога объединит 17 региональных центров и даст толчок развитию четырех из восьми крупнейших агломераций страны: Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Она станет основной частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Маршрут, ключевые характеристики и достоинства М-12 — в инфографике Ria.ru.

москва

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трасса м-12

россия

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москва, казань, дороги, строительство, федеральное дорожное агентство (росавтодор), трасса м-12, россия, инфографика