https://ria.ru/20230908/m-12-1894689444.html
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики - РИА Новости, 08.09.2023
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
Президент России Владимир Путин открыл движение по участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Владельцам легковых автомобилей проезд по этой дороге... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:52
2023-09-08T15:52
2023-09-08T15:59
инфографика
москва
казань
дороги
строительство
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
трасса м-12
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741371058_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_da89a1b513f87c14df56e7dc2fe60374.png
Президент России Владимир Путин открыл движение по участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Владельцам легковых автомобилей проезд по этой дороге обойдется в 2821 рубль. Использование транспондера T-pass позволит сэкономить 15 процентов стоимости. На новой магистрали четыре полосы, через каждые 50–80 километров есть заправки, шиномонтажи, отели и закусочные. Разрешенная скорость — до 110 километров в час.В декабре 2023 года трасса должна протянуться до Казани. Время в пути до столицы Татарстана сократится в два раза — с более 12 часов до шести с половиной. Кроме того, хорошая дорога объединит 17 региональных центров и даст толчок развитию четырех из восьми крупнейших агломераций страны: Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Она станет основной частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Маршрут, ключевые характеристики и достоинства М-12 — в инфографике Ria.ru.
москва
казань
трасса м-12
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741371058_356:0:1436:810_1920x0_80_0_0_2b3d17f853847c88ed4ac39bf5bcf02a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, казань, дороги, строительство, федеральное дорожное агентство (росавтодор), трасса м-12, россия, инфографика
Инфографика, Москва, Казань, Дороги, Строительство, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Трасса М-12, Россия