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Осенью в магазинах подешевеет лосось, заверили в Рыбном союзе - РИА Новости, 08.09.2023
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20:48 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/losos-1895101150.html
Осенью в магазинах подешевеет лосось, заверили в Рыбном союзе
Осенью в магазинах подешевеет лосось, заверили в Рыбном союзе - РИА Новости, 08.09.2023
Осенью в магазинах подешевеет лосось, заверили в Рыбном союзе
Пилотный этап проекта, направленного на снижение стоимости тихоокеанского лосося в торговых сетях РФ за счет прямых поставок, позволит снизить стоимость... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:48
2023-09-08T20:48
экономика
россия
дальний восток
камчатский край
владимир солодов
игорь караваев
вкусвилл
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пилотный этап проекта, направленного на снижение стоимости тихоокеанского лосося в торговых сетях РФ за счет прямых поставок, позволит снизить стоимость лососевых для потребителей на 10-25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рыбного союза. "В России стартует пилотный этап проекта "Рыба Камчатки", первые партии тихоокеанских лососей поступят в федеральные сети этой осенью. Этот проект направлен на продвижение на внутреннем рынке российской дальневосточной рыбы и на увеличение её потребления", - сообщили в пресс-службе. Общая задача – сократить издержки в цепочке поставок и повысить доступность качественной камчатской рыбы для потребителя, "а именно снизить стоимость рыбы на 10-25%". Достичь такой цели предлагается исключительно за счет повышения эффективности взаимодействия участников - например, оптимизации логистики, расходов на упаковку, а также за счет самоограничения торговой наценки в каждом звене товаропроводящей цепи. Проект стартует с продукции Камчатского региона – лидера по добыче тихоокеанских лососей. Планируется, что на пилотном этапе будет поставлено 3 тысячи тонн камчатской рыбы в федеральные сети, которые обеспечивают продуктами центральные регионы России - прежде всего в "Глобус", "Ленту" и "ВкусВилл". В пресс-службе напомнили, что сейчас на Дальнем Востоке добыто более 570 тысяч тонн горбуши и других лососей, что примерно в 2,5 раза больше уровня прошлого года, и при этом 85% всего улова обеспечили камчатские рыбаки. Проект реализуется по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова и при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Минвостокразвития, Росрыболовства, Рыбного союза и АКОРТ. "Проект абсолютно открытый, к нему приглашаются все желающие участники рынка. И сейчас как раз идет обсуждение. В нем также принимает участие правительство Москвы, ФОИВы, в том числе Федеральная антимонопольная служба", - сообщили в союзе. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев говорит, что на сегодняшний день объёмы переработки рыбного сырья у предприятий, осуществляющих добычу, невелики, что и обусловливает высокую долю оптовых дистрибьюторов и переработчиков сырья рыбных продуктов в объеме поставок в торговлю. Сейчас сети продолжают поиск и переговоры с поставщиками рыбы на Дальнем Востоке и на других приморских территориях для обеспечения прямых поставок в магазины их продукции. "Мы позитивно оцениваем перспективы проекта, надеемся, что практика работы торговли напрямую с рыбодобывающими компаниями будет расширена", - сказал Караваев.
https://ria.ru/20230816/ryba-1890460181.html
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россия
дальний восток
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экономика, россия, дальний восток, камчатский край, владимир солодов, игорь караваев, вкусвилл, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Камчатский край, Владимир Солодов, Игорь Караваев, ВкусВилл, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Осенью в магазинах подешевеет лосось, заверили в Рыбном союзе

Рыбный союз: этой осенью цены на лосось в магазинах снизятся на 10-25 процентов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа рыбы
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа рыбы . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пилотный этап проекта, направленного на снижение стоимости тихоокеанского лосося в торговых сетях РФ за счет прямых поставок, позволит снизить стоимость лососевых для потребителей на 10-25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рыбного союза.
«
"В России стартует пилотный этап проекта "Рыба Камчатки", первые партии тихоокеанских лососей поступят в федеральные сети этой осенью. Этот проект направлен на продвижение на внутреннем рынке российской дальневосточной рыбы и на увеличение её потребления", - сообщили в пресс-службе.
Общая задача – сократить издержки в цепочке поставок и повысить доступность качественной камчатской рыбы для потребителя, "а именно снизить стоимость рыбы на 10-25%". Достичь такой цели предлагается исключительно за счет повышения эффективности взаимодействия участников - например, оптимизации логистики, расходов на упаковку, а также за счет самоограничения торговой наценки в каждом звене товаропроводящей цепи.
Проект стартует с продукции Камчатского региона – лидера по добыче тихоокеанских лососей. Планируется, что на пилотном этапе будет поставлено 3 тысячи тонн камчатской рыбы в федеральные сети, которые обеспечивают продуктами центральные регионы России - прежде всего в "Глобус", "Ленту" и "ВкусВилл". В пресс-службе напомнили, что сейчас на Дальнем Востоке добыто более 570 тысяч тонн горбуши и других лососей, что примерно в 2,5 раза больше уровня прошлого года, и при этом 85% всего улова обеспечили камчатские рыбаки.
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Проект реализуется по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова и при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Минвостокразвития, Росрыболовства, Рыбного союза и АКОРТ. "Проект абсолютно открытый, к нему приглашаются все желающие участники рынка. И сейчас как раз идет обсуждение. В нем также принимает участие правительство Москвы, ФОИВы, в том числе Федеральная антимонопольная служба", - сообщили в союзе.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев говорит, что на сегодняшний день объёмы переработки рыбного сырья у предприятий, осуществляющих добычу, невелики, что и обусловливает высокую долю оптовых дистрибьюторов и переработчиков сырья рыбных продуктов в объеме поставок в торговлю.
Сейчас сети продолжают поиск и переговоры с поставщиками рыбы на Дальнем Востоке и на других приморских территориях для обеспечения прямых поставок в магазины их продукции. "Мы позитивно оцениваем перспективы проекта, надеемся, что практика работы торговли напрямую с рыбодобывающими компаниями будет расширена", - сказал Караваев.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокКамчатский крайВладимир СолодовИгорь КараваевВкусВиллФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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