Осенью в магазинах подешевеет лосось, заверили в Рыбном союзе
Рыбный союз: этой осенью цены на лосось в магазинах снизятся на 10-25 процентов
Продажа рыбы . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пилотный этап проекта, направленного на снижение стоимости тихоокеанского лосося в торговых сетях РФ за счет прямых поставок, позволит снизить стоимость лососевых для потребителей на 10-25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рыбного союза.
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"В России стартует пилотный этап проекта "Рыба Камчатки", первые партии тихоокеанских лососей поступят в федеральные сети этой осенью. Этот проект направлен на продвижение на внутреннем рынке российской дальневосточной рыбы и на увеличение её потребления", - сообщили в пресс-службе.
Общая задача – сократить издержки в цепочке поставок и повысить доступность качественной камчатской рыбы для потребителя, "а именно снизить стоимость рыбы на 10-25%". Достичь такой цели предлагается исключительно за счет повышения эффективности взаимодействия участников - например, оптимизации логистики, расходов на упаковку, а также за счет самоограничения торговой наценки в каждом звене товаропроводящей цепи.
Проект стартует с продукции Камчатского региона – лидера по добыче тихоокеанских лососей. Планируется, что на пилотном этапе будет поставлено 3 тысячи тонн камчатской рыбы в федеральные сети, которые обеспечивают продуктами центральные регионы России - прежде всего в "Глобус", "Ленту" и "ВкусВилл". В пресс-службе напомнили, что сейчас на Дальнем Востоке добыто более 570 тысяч тонн горбуши и других лососей, что примерно в 2,5 раза больше уровня прошлого года, и при этом 85% всего улова обеспечили камчатские рыбаки.
Проект реализуется по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова и при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Минвостокразвития, Росрыболовства, Рыбного союза и АКОРТ. "Проект абсолютно открытый, к нему приглашаются все желающие участники рынка. И сейчас как раз идет обсуждение. В нем также принимает участие правительство Москвы, ФОИВы, в том числе Федеральная антимонопольная служба", - сообщили в союзе.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев говорит, что на сегодняшний день объёмы переработки рыбного сырья у предприятий, осуществляющих добычу, невелики, что и обусловливает высокую долю оптовых дистрибьюторов и переработчиков сырья рыбных продуктов в объеме поставок в торговлю.
Сейчас сети продолжают поиск и переговоры с поставщиками рыбы на Дальнем Востоке и на других приморских территориях для обеспечения прямых поставок в магазины их продукции. "Мы позитивно оцениваем перспективы проекта, надеемся, что практика работы торговли напрямую с рыбодобывающими компаниями будет расширена", - сказал Караваев.