https://ria.ru/20230908/lnr-1894888356.html
В ЛНР открылись все участки для голосования
В ЛНР открылись все участки для голосования - РИА Новости, 08.09.2023
В ЛНР открылись все участки для голосования
Все избирательные участки для голосования на выборах открылись в Луганской Народной Республике, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:20
2023-09-08T08:20
2023-09-08T08:20
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки для голосования на выборах открылись в Луганской Народной Республике, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. "По состоянию на 8.00 открыты все избирательные участки, образованные на территории Луганской Народной Республики", - сказала Сумская журналистам. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/magadan-1894888216.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
В ЛНР открылись все участки для голосования
В ЛНР к 8:00 открылись все участки для голосования