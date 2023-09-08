https://ria.ru/20230908/lnr-1894888356.html

В ЛНР открылись все участки для голосования

В ЛНР открылись все участки для голосования - РИА Новости, 08.09.2023

В ЛНР открылись все участки для голосования

Все избирательные участки для голосования на выборах открылись в Луганской Народной Республике, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:20

2023-09-08T08:20

2023-09-08T08:20

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки для голосования на выборах открылись в Луганской Народной Республике, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. "По состоянию на 8.00 открыты все избирательные участки, образованные на территории Луганской Народной Республики", - сказала Сумская журналистам. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/magadan-1894888216.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023