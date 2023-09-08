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СМИ: на китайский Шэньчжэнь обрушился сильнейший за 70 лет ливень
СМИ: на китайский Шэньчжэнь обрушился сильнейший за 70 лет ливень - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: на китайский Шэньчжэнь обрушился сильнейший за 70 лет ливень
Количество осадков, выпавшее в южном китайском мегаполисе Шэньчжэне за сутки, стало самым большим с момента начала метеорологических наблюдений в городе в 1952... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:40
2023-09-08T07:40
2023-09-08T07:40
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Количество осадков, выпавшее в южном китайском мегаполисе Шэньчжэне за сутки, стало самым большим с момента начала метеорологических наблюдений в городе в 1952 году, пишет в пятницу китайское издание Пэнпай. С вечера четверга по утро пятницы на фоне влияния тайфуна "Хайкуй" на Шэньчжэнь обрушился проливной дождь. "Количество осадков превысило четыре исторических экстремальных значения с начала ведения метеорологических наблюдений в Шэньчжэне в 1952 году", - говорится в тексте. Ранее сообщалось, что на фоне ливней уроки в школах города в пятницу были отменены. Численность постоянного населения Шэньчжэня, согласно данным на конец 2022 года, составляла 17,6 миллиона человек. Ранее метеорологическая обсерватория соседнего с Шэньчжэнем Гонконга сообщила, что под влиянием тайфуна "Хайкуй" на Гонконг обрушились сильные ливни. По данным обсерватории, в период с 23.00 до 00.00 четверга (18.00-19.00 мск) в мегаполисе выпало 158,1 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1884 года. В связи с этим Обсерватория выпустила наивысший сигнал штормового предупреждения, в городе открыли временные укрытия.
https://ria.ru/20230908/gonkong-1894880697.html
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гонконг, в мире
СМИ: на китайский Шэньчжэнь обрушился сильнейший за 70 лет ливень
"Пэнпай": в мегаполисе Шэньчжэнь в КНР прошел сильнейший за 70 лет ливень