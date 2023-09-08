https://ria.ru/20230908/liven-1894885453.html

СМИ: на китайский Шэньчжэнь обрушился сильнейший за 70 лет ливень

СМИ: на китайский Шэньчжэнь обрушился сильнейший за 70 лет ливень - РИА Новости, 08.09.2023

СМИ: на китайский Шэньчжэнь обрушился сильнейший за 70 лет ливень

Количество осадков, выпавшее в южном китайском мегаполисе Шэньчжэне за сутки, стало самым большим с момента начала метеорологических наблюдений в городе в 1952... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:40

2023-09-08T07:40

2023-09-08T07:40

гонконг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40884/49/408844986_0:499:4760:3177_1920x0_80_0_0_3e156aed1189ce6ce945c013e9651395.jpg

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Количество осадков, выпавшее в южном китайском мегаполисе Шэньчжэне за сутки, стало самым большим с момента начала метеорологических наблюдений в городе в 1952 году, пишет в пятницу китайское издание Пэнпай. С вечера четверга по утро пятницы на фоне влияния тайфуна "Хайкуй" на Шэньчжэнь обрушился проливной дождь. "Количество осадков превысило четыре исторических экстремальных значения с начала ведения метеорологических наблюдений в Шэньчжэне в 1952 году", - говорится в тексте. Ранее сообщалось, что на фоне ливней уроки в школах города в пятницу были отменены. Численность постоянного населения Шэньчжэня, согласно данным на конец 2022 года, составляла 17,6 миллиона человек. Ранее метеорологическая обсерватория соседнего с Шэньчжэнем Гонконга сообщила, что под влиянием тайфуна "Хайкуй" на Гонконг обрушились сильные ливни. По данным обсерватории, в период с 23.00 до 00.00 четверга (18.00-19.00 мск) в мегаполисе выпало 158,1 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1884 года. В связи с этим Обсерватория выпустила наивысший сигнал штормового предупреждения, в городе открыли временные укрытия.

https://ria.ru/20230908/gonkong-1894880697.html

https://ria.ru/20230908/priamure-1894884620.html

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гонконг, в мире