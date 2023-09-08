https://ria.ru/20230908/lider-1895090330.html
ВТБ стал одним из лидеров исследования "Цифровой зрелости розничных банков"
ВТБ стал одним из лидеров исследования "Цифровой зрелости розничных банков" - РИА Новости, 08.09.2023
ВТБ стал одним из лидеров исследования "Цифровой зрелости розничных банков"
Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка провело исследование "Цифровая зрелость розничных банков-2023", в категориях... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:30
2023-09-08T19:30
2023-09-08T19:30
россия
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка провело исследование "Цифровая зрелость розничных банков-2023", в категориях "Продвижение и коммуникации" и "Представленность в интернете" ВТБ оказался в числе лидеров, сообщает пресс-служба банка. ВТБ вошел в топ рейтинга по представленности в цифровом пространстве, развитию сайта и социальных сетей, адаптивности на мобильных устройствах. "Наша главная задача – удовлетворить ожидания пользователей, предложить им легкие и эффективные способы взаимодействия с банком в онлайн-среде. Мы ценим высокую оценку наших достижений со стороны экспертного сообщества. На протяжении последних нескольких лет мы уделяем большое внимание оптимизации каналов продвижения, в том числе SEO. Благодаря проводимой работе в начале этого года удалось опередить других представителей рынка по показателю видимости", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента маркетинга и рекламы Ларисы Пономаревой. По данным пресс-службы, в рамках оценки цифровой зрелости эксперты подробно рассматривали интерфейс и сервисы банковских сайтов. ВТБ вошел в группу лидеров по качеству оформления продуктовых страниц и технологичности онлайн-анкет, оставаясь в тренде по функциональности. Также экспертами отмечено, что онлайн-сервисы банка обеспечивают быстрые и безопасные покупки. В свою очередь, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отметил, что банковский рынок в РФ отличается сильными игроками и высокой конкуренцией, в том числе в цифровой сфере.. У каждой компании всегда есть пространство для роста и развития онлайн-сервисов. "Учитывая стратегическую важность этого направления в современном мире, мы очень рады рассказать о высоких оценках, которые сервисы ВТБ получили в рамках исследования "Цифровая зрелость розничных банков-2023". Статистика роста аудитории подтверждает мнение экспертов - в 2023 году уже более 13,5 миллиона клиентов пользуются сервисом ВТБ Онлайн ежемесячно", - сказал Чугунов В рамках исследования анализировали 60 крупнейших розничных банков страны. В основе методики лежит удобство, скорость и простота для клиента: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации и онлайн-продажи. Источниками данных выступили бесплатные, платные и предоставленные партнерами исследования. Большая часть данных взята за период середина февраля – середина марта 2023 года, в разделах "Источники трафика", "Лояльность соцмедиа" и "МедиаИндекс" декабрь 2022 года – февраль 2023 года.
https://realty.ria.ru/20230830/vtb-1893076274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, новости компаний - экономика
Россия, ВТБ, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка провело исследование "Цифровая зрелость розничных банков-2023", в категориях "Продвижение и коммуникации" и "Представленность в интернете" ВТБ оказался в числе лидеров, сообщает пресс-служба банка.
ВТБ вошел в топ рейтинга по представленности в цифровом пространстве, развитию сайта и социальных сетей, адаптивности на мобильных устройствах.
"Наша главная задача – удовлетворить ожидания пользователей, предложить им легкие и эффективные способы взаимодействия с банком в онлайн-среде. Мы ценим высокую оценку наших достижений со стороны экспертного сообщества. На протяжении последних нескольких лет мы уделяем большое внимание оптимизации каналов продвижения, в том числе SEO. Благодаря проводимой работе в начале этого года удалось опередить других представителей рынка по показателю видимости", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента маркетинга и рекламы Ларисы Пономаревой.
По данным пресс-службы, в рамках оценки цифровой зрелости эксперты подробно рассматривали интерфейс и сервисы банковских сайтов. ВТБ вошел в группу лидеров по качеству оформления продуктовых страниц и технологичности онлайн-анкет, оставаясь в тренде по функциональности. Также экспертами отмечено, что онлайн-сервисы банка обеспечивают быстрые и безопасные покупки.
ВТБ предоставил МСП промышленную ипотеку на 7 млрд рублей
В свою очередь, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отметил, что банковский рынок в РФ
отличается сильными игроками и высокой конкуренцией, в том числе в цифровой сфере.. У каждой компании всегда есть пространство для роста и развития онлайн-сервисов.
"Учитывая стратегическую важность этого направления в современном мире, мы очень рады рассказать о высоких оценках, которые сервисы ВТБ получили в рамках исследования "Цифровая зрелость розничных банков-2023". Статистика роста аудитории подтверждает мнение экспертов - в 2023 году уже более 13,5 миллиона клиентов пользуются сервисом ВТБ Онлайн ежемесячно", - сказал Чугунов
В рамках исследования анализировали 60 крупнейших розничных банков страны. В основе методики лежит удобство, скорость и простота для клиента: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации и онлайн-продажи. Источниками данных выступили бесплатные, платные и предоставленные партнерами исследования. Большая часть данных взята за период середина февраля – середина марта 2023 года, в разделах "Источники трафика", "Лояльность соцмедиа" и "МедиаИндекс" декабрь 2022 года – февраль 2023 года.