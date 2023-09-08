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ВТБ стал одним из лидеров исследования "Цифровой зрелости розничных банков"

ВТБ стал одним из лидеров исследования "Цифровой зрелости розничных банков" - РИА Новости, 08.09.2023

ВТБ стал одним из лидеров исследования "Цифровой зрелости розничных банков"

Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка провело исследование "Цифровая зрелость розничных банков-2023", в категориях... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:30

2023-09-08T19:30

2023-09-08T19:30

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка провело исследование "Цифровая зрелость розничных банков-2023", в категориях "Продвижение и коммуникации" и "Представленность в интернете" ВТБ оказался в числе лидеров, сообщает пресс-служба банка. ВТБ вошел в топ рейтинга по представленности в цифровом пространстве, развитию сайта и социальных сетей, адаптивности на мобильных устройствах. "Наша главная задача – удовлетворить ожидания пользователей, предложить им легкие и эффективные способы взаимодействия с банком в онлайн-среде. Мы ценим высокую оценку наших достижений со стороны экспертного сообщества. На протяжении последних нескольких лет мы уделяем большое внимание оптимизации каналов продвижения, в том числе SEO. Благодаря проводимой работе в начале этого года удалось опередить других представителей рынка по показателю видимости", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента маркетинга и рекламы Ларисы Пономаревой. По данным пресс-службы, в рамках оценки цифровой зрелости эксперты подробно рассматривали интерфейс и сервисы банковских сайтов. ВТБ вошел в группу лидеров по качеству оформления продуктовых страниц и технологичности онлайн-анкет, оставаясь в тренде по функциональности. Также экспертами отмечено, что онлайн-сервисы банка обеспечивают быстрые и безопасные покупки. В свою очередь, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отметил, что банковский рынок в РФ отличается сильными игроками и высокой конкуренцией, в том числе в цифровой сфере.. У каждой компании всегда есть пространство для роста и развития онлайн-сервисов. "Учитывая стратегическую важность этого направления в современном мире, мы очень рады рассказать о высоких оценках, которые сервисы ВТБ получили в рамках исследования "Цифровая зрелость розничных банков-2023". Статистика роста аудитории подтверждает мнение экспертов - в 2023 году уже более 13,5 миллиона клиентов пользуются сервисом ВТБ Онлайн ежемесячно", - сказал Чугунов В рамках исследования анализировали 60 крупнейших розничных банков страны. В основе методики лежит удобство, скорость и простота для клиента: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации и онлайн-продажи. Источниками данных выступили бесплатные, платные и предоставленные партнерами исследования. Большая часть данных взята за период середина февраля – середина марта 2023 года, в разделах "Источники трафика", "Лояльность соцмедиа" и "МедиаИндекс" декабрь 2022 года – февраль 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, втб, новости компаний - экономика