https://ria.ru/20230908/lgov-1894929604.html

Число отравившихся шаурмой в курском Льгове достигло 22

Число отравившихся шаурмой в курском Льгове достигло 22 - РИА Новости, 08.09.2023

Число отравившихся шаурмой в курском Льгове достигло 22

Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области увеличилось до 22 человек, у пострадавших выявили стафилококк, сообщили на сайте управления... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:01

2023-09-08T12:01

2023-09-08T12:27

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

льгов

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области увеличилось до 22 человек, у пострадавших выявили стафилококк, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону."Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы в павильоне "Шаурма на Гагарина" (город Льгов)… По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших выявлен возбудитель стафилококк", - сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Курской области.Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки, где продавали шаурму, специалисты проводят внеплановую проверку и комплекс противоэпидемических мероприятий.Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся, 23-летняя девушка, умерла от инфекционно-токсического шока. В СУ СК по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), льгов, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия