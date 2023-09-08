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Лавров прибыл в Нью-Дели на саммит G20

Лавров прибыл в Нью-Дели на саммит G20 - РИА Новости, 08.09.2023

Лавров прибыл в Нью-Дели на саммит G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, где примет участие в саммите G20, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:04

2023-09-08T13:04

2023-09-08T13:04

индия

саммит g20

россия

владимир путин

мария захарова

сергей лавров

индонезия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, где примет участие в саммите G20, передает корреспондент РИА Новости.Самолет с министром приземлился в столичном аэропорту Индии накануне основных мероприятий саммита, которые пройдут 9-10 сентября. Лавров возглавляет российскую делегацию на встрече высшего уровня "двадцатки" по поручению президента РФ Владимира Путина.Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр выступит в ходе двух пленарных заседаний – 9 сентября на сессии "Одна планета" и 10 сентября по теме "Одно будущее". На полях саммита у Лаврова предусмотрен ряд двусторонних переговоров, однако министерство иностранных дел РФ не уточняло, с кем встретится министр.Главной интригой предыдущего саммита, который проходил на Бали под председательством Индонезии в середине ноября 2022 года, был вопрос о принятии совместной итоговой декларации. В Москве указывали, что ряд стран в G20 пытаются внедрить в повестку сообщества темы, выходящие за ее мандат обсуждения финансово-экономических проблем, путей их решения, а именно антикитайские и антироссийские сюжеты, в частности, украинский кризис.Именно Украина была тем камнем преткновения, который вызвал, по признанию президента Индонезии Джоко Видодо, наиболее ожесточенные дебаты в 2022 году. Тем не менее странам-участницам удалось согласовать Балийскую декларацию, в которой, как отмечал Лавров, есть положение, что многие страны-участницы осудили Россию, однако есть и альтернативные точки зрения, то есть позиции по Украине различаются. В Кремле тогда заявили, что удовлетворены итогами саммита. При этом страны-участницы саммита на Бали отмечали, что "двадцатка" не является подходящим форумом для обсуждения вопросов безопасности.Саммит в Нью-Дели также оставляет открытым вопрос, будет ли по итогам принята совместная декларация. На это указал и министр иностранных дел России, об этом писали и СМИ. Как отмечал Лавров за несколько дней до саммита, "в любом случае" не будет общей декларации от имени всех членов "Группы двадцати" без отражения российской позиции.По его словам, иногда ввиду непримиримых разногласий председательствующая сторона выпускает коммюнике, не обязывающее ни одну страну ни к чему, что там написано. Согласно заявлению Лаврова, "это нехорошо, но не наш выбор", также есть вариант "принять документ, посвященный конкретным решениям в сфере компетенции "двадцатки", всё остальное пусть каждый скажет от своего имени".Газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников ранее сообщала, что ряд стран G20 отказались от согласованного на саммите в Индонезии определения конфликта на Украине, поэтому достичь консенсуса по этому вопросу на предстоящем саммите в Индии будет еще сложнее – это будет "настоящим сражением". По их мнению, маловероятно, что совместное заявление будет согласовано из-за расхождений по Украине, которые стали еще сильнее, чем на саммите в Индонезии.В то же время министр успел встретиться с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Джакарте - за три дня до саммита "двадцатки". Джайшанкар отмечал в интервью агентству ANI, что шерпы стран G20 продолжают работу над совместной декларацией.

https://ria.ru/20230908/g20-1894952353.html

https://ria.ru/20230907/putin-1894720396.html

https://ria.ru/20230908/g7-1894937974.html

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индия, саммит g20, россия, владимир путин, мария захарова, сергей лавров, индонезия