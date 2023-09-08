https://ria.ru/20230908/lavrov-1894885590.html

Лавров в рамках первого визита в Бангладеш встретился с премьером страны

Лавров в рамках первого визита в Бангладеш встретился с премьером страны - РИА Новости, 08.09.2023

Лавров в рамках первого визита в Бангладеш встретился с премьером страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:43

2023-09-08T07:43

2023-09-08T09:32

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ДАККА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. После этого Лавров посетил дом-музей лидера борьбы за независимость, отца-основателя Бангладеш Муджибура Рахмана, возложив венок к его мозаичному портрету. Министр также оставил запись в книге для гостей, где отметил дружественные взаимовыгодные отношения между Москвой и Даккой, установленные при Муджибуре Рахмане, а также советскую помощь стране. Министр иностранных дел России прибыл в столицу Бангладеш со своим первым визитом 7 сентября. В Дакке Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен обсудили вопросы развития двусторонней торговли, реализацию проекта атомной электростанции "Руппур", который Москва называет флагманским в двусторонних отношениях, а также гуманитарные вопросы. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка и загрузка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил Лавров по итогам переговоров. Кроме того, по его словам, Москва и Дакка обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок СПГ и нефти в Бангладеш.

https://ria.ru/20230907/aes-1894809220.html

https://ria.ru/20230906/lavrov-1894530095.html

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бангладеш, россия, москва, сергей лавров, шейх хасина, аэс руппур, в мире