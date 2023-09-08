Рейтинг@Mail.ru
Лавров в рамках первого визита в Бангладеш встретился с премьером страны - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 08.09.2023 (обновлено: 09:32 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/lavrov-1894885590.html
Лавров в рамках первого визита в Бангладеш встретился с премьером страны
Лавров в рамках первого визита в Бангладеш встретился с премьером страны - РИА Новости, 08.09.2023
Лавров в рамках первого визита в Бангладеш встретился с премьером страны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:43
2023-09-08T09:32
бангладеш
россия
москва
сергей лавров
шейх хасина
аэс руппур
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894895702_82:235:1180:853_1920x0_80_0_0_c550c8a93c70d1e172762a884327429b.jpg
ДАККА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. После этого Лавров посетил дом-музей лидера борьбы за независимость, отца-основателя Бангладеш Муджибура Рахмана, возложив венок к его мозаичному портрету. Министр также оставил запись в книге для гостей, где отметил дружественные взаимовыгодные отношения между Москвой и Даккой, установленные при Муджибуре Рахмане, а также советскую помощь стране. Министр иностранных дел России прибыл в столицу Бангладеш со своим первым визитом 7 сентября. В Дакке Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен обсудили вопросы развития двусторонней торговли, реализацию проекта атомной электростанции "Руппур", который Москва называет флагманским в двусторонних отношениях, а также гуманитарные вопросы. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка и загрузка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил Лавров по итогам переговоров. Кроме того, по его словам, Москва и Дакка обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок СПГ и нефти в Бангладеш.
https://ria.ru/20230907/aes-1894809220.html
https://ria.ru/20230906/lavrov-1894530095.html
бангладеш
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894895702_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_d58ee58dace9fc1c8c6e19f95c770fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангладеш, россия, москва, сергей лавров, шейх хасина, аэс руппур, в мире
Бангладеш, Россия, Москва, Сергей Лавров, Шейх Хасина, АЭС Руппур, В мире
Лавров в рамках первого визита в Бангладеш встретился с премьером страны

Глава МИД Лавров в рамках визита в Дакку встретился с премьером Бангладеш

© МИД РФ Встреча Министра иностранных дел России с Сергея Лаврова с Премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной
 Встреча Министра иностранных дел России с Сергея Лаврова с Премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной
© МИД РФ
Встреча Министра иностранных дел России с Сергея Лаврова с Премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной
Читать ria.ru в
ДАККА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.
После этого Лавров посетил дом-музей лидера борьбы за независимость, отца-основателя Бангладеш Муджибура Рахмана, возложив венок к его мозаичному портрету.
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш
Вчера, 17:28
Министр также оставил запись в книге для гостей, где отметил дружественные взаимовыгодные отношения между Москвой и Даккой, установленные при Муджибуре Рахмане, а также советскую помощь стране.
Министр иностранных дел России прибыл в столицу Бангладеш со своим первым визитом 7 сентября.
В Дакке Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен обсудили вопросы развития двусторонней торговли, реализацию проекта атомной электростанции "Руппур", который Москва называет флагманским в двусторонних отношениях, а также гуманитарные вопросы. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка и загрузка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил Лавров по итогам переговоров.
Кроме того, по его словам, Москва и Дакка обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок СПГ и нефти в Бангладеш.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в рамках 18-го Восточноазиатского саммита в Джакарте. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества
6 сентября, 14:31
 
БангладешРоссияМоскваСергей ЛавровШейх ХасинаАЭС РуппурВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала