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Курс рубля перешел к росту после выступления Мишустина - РИА Новости, 08.09.2023
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13:47 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/kurs-1894979909.html
Курс рубля перешел к росту после выступления Мишустина
Курс рубля перешел к росту после выступления Мишустина - РИА Новости, 08.09.2023
Курс рубля перешел к росту после выступления Мишустина
Курс рубля перешел к росту против основных торгуемых валют и усиливает его после заявлений главы правительства Михаила Мишустина, следует из данных Московской... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:47
2023-09-08T13:47
экономика
михаил мишустин
россия
московская биржа
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против основных торгуемых валют и усиливает его после заявлений главы правительства Михаила Мишустина, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.42 мск снижается на 51 копейку, до 97,74 рубля, юаня – на 14 копеек, до 13,28 рубля, евро – на 65 копеек, до 104,76 рубля следует из данных Московской биржи. При этом ранее в пятницу доллар максимально дорожал до 98,65 рубля, евро – до 105,62 рубля. Мишустин, в частности, заявил, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей, при этом нефтегазовые доходы бюджета существенно опережают прошлогодние значения. Исполнение бюджета по итогам текущего года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП, резюмировал он. Рубль показывает первые признаки стабилизации, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В последние два дня темпы обесценивания российской валюты снизились при росте оборотов. Вероятно, на рынок начала выходить дополнительная валютная выручка. Не исключено, что крупные экспортеры увеличили продажу валюты по очень выгодному для них курсу на опасениях повышения ставки и введения жестких мер со стороны ЦБ. Ближайшие дни покажут, насколько сильной будет эта тенденция", - добавляет он. В четверг усилились ожидания повышения ключевой ставки Банком России, которое, если состоится, обещает быть достаточно резким, добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, говоря о позитивных факторах для рубля.
https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894938603.html
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экономика, михаил мишустин, россия, московская биржа
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Московская биржа
Курс рубля перешел к росту после выступления Мишустина

Курс рубля перешел к росту на Мосбирже после выступления Мишустина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против основных торгуемых валют и усиливает его после заявлений главы правительства Михаила Мишустина, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.42 мск снижается на 51 копейку, до 97,74 рубля, юаня – на 14 копеек, до 13,28 рубля, евро – на 65 копеек, до 104,76 рубля следует из данных Московской биржи. При этом ранее в пятницу доллар максимально дорожал до 98,65 рубля, евро – до 105,62 рубля.
Мишустин, в частности, заявил, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей, при этом нефтегазовые доходы бюджета существенно опережают прошлогодние значения. Исполнение бюджета по итогам текущего года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП, резюмировал он.
Рубль показывает первые признаки стабилизации, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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"В последние два дня темпы обесценивания российской валюты снизились при росте оборотов. Вероятно, на рынок начала выходить дополнительная валютная выручка. Не исключено, что крупные экспортеры увеличили продажу валюты по очень выгодному для них курсу на опасениях повышения ставки и введения жестких мер со стороны ЦБ. Ближайшие дни покажут, насколько сильной будет эта тенденция", - добавляет он.
В четверг усилились ожидания повышения ключевой ставки Банком России, которое, если состоится, обещает быть достаточно резким, добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, говоря о позитивных факторах для рубля.
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