https://ria.ru/20230908/krymenergo-1895055079.html
Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго"
Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго" - РИА Новости, 08.09.2023
Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго"
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что в госкомпании "Крымэнерго" существовали схемы по вымогательству средств у граждан за ускорение... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:22
2023-09-08T17:22
2023-09-08T17:22
ялта
алушта
симферополь
сергей аксенов (политик)
крымэнерго
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что в госкомпании "Крымэнерго" существовали схемы по вымогательству средств у граждан за ускорение процесса техприсоединения к электросетям, по его словам, будут уволены руководители районных электросетей (РЭС) шести крупных регионов республики. Глава Крыма 6 сентября сообщил об увольнении гендиректора ГУП "Крымэнерго" Андрея Цурканенко и назначении нового генерального директора Вячеслава Гайдука. "Комитет по противодействию коррупции республики Крым совместно со Службой финансового надзора республики Крым проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК "Крымэнерго". Ситуацию держу на личном контроле", - написал Аксенов.В видео со встречи Аксенова с новым руководством компании и руководством комитета по противодействию коррупции он сообщил, что все начальники РЭС (районных электросетей), где накоплены большие объемы по техприсоединениям – городов Ялта, Алушта, Симферополь, Евпатория, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов – будут обязательно уволены. Глава республики отметил, что в компании была налажена схема вымогательства средств для ускорения техприсоединения. Аксенов обратился к крымчанам, которые столкнулись с фактами вымогательства взяток в компании, с просьбой написать в его соцсети и сообщить об этих случаях для проведения расследования, которое уже идет совместно с правоохранителями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, алушта, симферополь, сергей аксенов (политик), крымэнерго, происшествия
Ялта, Алушта, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Крымэнерго, Происшествия
Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго"
Аксенов сообщил о фактах вымогательства в "Крымэнерго" и анонсировал увольнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале
, что в госкомпании "Крымэнерго" существовали схемы по вымогательству средств у граждан за ускорение процесса техприсоединения к электросетям, по его словам, будут уволены руководители районных электросетей (РЭС) шести крупных регионов республики.
Глава Крыма 6 сентября сообщил об увольнении гендиректора ГУП "Крымэнерго" Андрея Цурканенко и назначении нового генерального директора Вячеслава Гайдука.
«
"Комитет по противодействию коррупции республики Крым
совместно со Службой финансового надзора республики Крым проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК "Крымэнерго". Ситуацию держу на личном контроле", - написал Аксенов.
В видео со встречи Аксенова с новым руководством компании и руководством комитета по противодействию коррупции он сообщил, что все начальники РЭС (районных электросетей), где накоплены большие объемы по техприсоединениям – городов Ялта, Алушта, Симферополь, Евпатория, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов – будут обязательно уволены.
Глава республики отметил, что в компании была налажена схема вымогательства средств для ускорения техприсоединения. Аксенов обратился к крымчанам, которые столкнулись с фактами вымогательства взяток в компании, с просьбой написать в его соцсети и сообщить об этих случаях для проведения расследования, которое уже идет совместно с правоохранителями.
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