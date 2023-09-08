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Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго" - РИА Новости, 08.09.2023
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17:22 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/krymenergo-1895055079.html
Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго"
Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго" - РИА Новости, 08.09.2023
Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго"
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что в госкомпании "Крымэнерго" существовали схемы по вымогательству средств у граждан за ускорение... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:22
2023-09-08T17:22
ялта
алушта
симферополь
сергей аксенов (политик)
крымэнерго
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что в госкомпании "Крымэнерго" существовали схемы по вымогательству средств у граждан за ускорение процесса техприсоединения к электросетям, по его словам, будут уволены руководители районных электросетей (РЭС) шести крупных регионов республики. Глава Крыма 6 сентября сообщил об увольнении гендиректора ГУП "Крымэнерго" Андрея Цурканенко и назначении нового генерального директора Вячеслава Гайдука. "Комитет по противодействию коррупции республики Крым совместно со Службой финансового надзора республики Крым проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК "Крымэнерго". Ситуацию держу на личном контроле", - написал Аксенов.В видео со встречи Аксенова с новым руководством компании и руководством комитета по противодействию коррупции он сообщил, что все начальники РЭС (районных электросетей), где накоплены большие объемы по техприсоединениям – городов Ялта, Алушта, Симферополь, Евпатория, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов – будут обязательно уволены. Глава республики отметил, что в компании была налажена схема вымогательства средств для ускорения техприсоединения. Аксенов обратился к крымчанам, которые столкнулись с фактами вымогательства взяток в компании, с просьбой написать в его соцсети и сообщить об этих случаях для проведения расследования, которое уже идет совместно с правоохранителями.
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ялта, алушта, симферополь, сергей аксенов (политик), крымэнерго, происшествия
Ялта, Алушта, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Крымэнерго, Происшествия
Аксенов заявил о фактах вымогательства в "Крымэнерго"

Аксенов сообщил о фактах вымогательства в "Крымэнерго" и анонсировал увольнения

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что в госкомпании "Крымэнерго" существовали схемы по вымогательству средств у граждан за ускорение процесса техприсоединения к электросетям, по его словам, будут уволены руководители районных электросетей (РЭС) шести крупных регионов республики.
Глава Крыма 6 сентября сообщил об увольнении гендиректора ГУП "Крымэнерго" Андрея Цурканенко и назначении нового генерального директора Вячеслава Гайдука.
«
"Комитет по противодействию коррупции республики Крым совместно со Службой финансового надзора республики Крым проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК "Крымэнерго". Ситуацию держу на личном контроле", - написал Аксенов.
В видео со встречи Аксенова с новым руководством компании и руководством комитета по противодействию коррупции он сообщил, что все начальники РЭС (районных электросетей), где накоплены большие объемы по техприсоединениям – городов Ялта, Алушта, Симферополь, Евпатория, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов – будут обязательно уволены.
Глава республики отметил, что в компании была налажена схема вымогательства средств для ускорения техприсоединения. Аксенов обратился к крымчанам, которые столкнулись с фактами вымогательства взяток в компании, с просьбой написать в его соцсети и сообщить об этих случаях для проведения расследования, которое уже идет совместно с правоохранителями.
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ЯлтаАлуштаСимферопольСергей Аксенов (политик)КрымэнергоПроисшествия
 
 
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