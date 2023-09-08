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В Крыму похвалили Маска за ограничение работы Starlink вблизи полуострова
В Крыму похвалили Маска за ограничение работы Starlink вблизи полуострова - РИА Новости, 08.09.2023
В Крыму похвалили Маска за ограничение работы Starlink вблизи полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал примером здравомыслия поступок американского предпринимателя Илона Маска, отказавшегося активировать... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:57
2023-09-08T05:57
2023-09-08T05:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал примером здравомыслия поступок американского предпринимателя Илона Маска, отказавшегося активировать Starlink для атаки на Черноморский флот в Крыму. Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. "Если допустить, что Маск действительно сделал то, о чем говорит, то это пример здравомыслия", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, на фоне остальных американских политиков, которые демонстрируют безумие по отношению к России, Маск выглядит адекватным и трезвомыслящим человеком, который понимает важность сохранения мира. "Маска можно назвать человеком, который не то что любит Россию, а который отдает отчет, к чему может привести неконтролируемое использование любых форм вооружения", - сказал вице-спикер.
https://ria.ru/20230908/mask-1894879252.html
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россия, киев, илон маск, владимир бобков, в мире
Россия, Киев, Илон Маск, Владимир Бобков, В мире
В Крыму похвалили Маска за ограничение работы Starlink вблизи полуострова
В Крыму назвали ограничение работы Starlink у полуострова примером здравомыслия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал примером здравомыслия поступок американского предпринимателя Илона Маска, отказавшегося активировать Starlink для атаки на Черноморский флот в Крыму.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева
, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.
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"Если допустить, что Маск действительно сделал то, о чем говорит, то это пример здравомыслия", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, на фоне остальных американских политиков, которые демонстрируют безумие по отношению к России, Маск выглядит адекватным и трезвомыслящим человеком, который понимает важность сохранения мира.
"Маска можно назвать человеком, который не то что любит Россию, а который отдает отчет, к чему может привести неконтролируемое использование любых форм вооружения", - сказал вице-спикер.
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