https://ria.ru/20230908/kot-1894884905.html

Первым на избирательный участок в Новоалтайске пустили кота Василия

Первым на избирательный участок в Новоалтайске пустили кота Василия - РИА Новости, 08.09.2023

Первым на избирательный участок в Новоалтайске пустили кота Василия

Кот Василий стал первым посетителем избирательного участка в Новоалтайске, который открылся в пятницу в рамках выборов губернатора Алтайского края, сообщает... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:31

2023-09-08T07:31

2023-09-08T07:33

алтайский край

виктор томенко

единая россия

лдпр

коммунисты россии

новоалтайск

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БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Кот Василий стал первым посетителем избирательного участка в Новоалтайске, который открылся в пятницу в рамках выборов губернатора Алтайского края, сообщает телеграм-канал избиркома региона. "Первым на один из участков Новоалтайска зашел кот Василий. Члены участковой комиссии, следуя древней славянской традиции, запустили домашнего питомца на новый избирательный участок №455, расположенный в помещении школы", - говорится в сообщении. Как рассказали члены комиссии, они впустили первым на участок кота на удачу, чтобы дни голосования прошли спокойно. В пятницу началось трёхдневное голосование в рамках выборов губернатора Алтайского края. На пост претендуют действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 767 000 человек. В крае на выборах губернатора работает 1,7 тысячи участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.

https://ria.ru/20230908/tsivilev-1894884455.html

алтайский край

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алтайский край, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии, новоалтайск