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США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе - РИА Новости, 08.09.2023
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19:49 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/kosmos-1895093706.html
США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе
США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе - РИА Новости, 08.09.2023
США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе
США и Индия намерены расширять оборонное партнерство, в том числе в развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект, говорится в совместном... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:49
2023-09-08T19:49
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США и Индия намерены расширять оборонное партнерство, в том числе в развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Нарендры Моди. "Президент Байден и премьер-министр Моди подтвердили приверженность углублению и диверсификации ключевого оборонного партнерства между Индией и США путем расширения взаимодействия в новых и развивающихся сферах, таких как космос и искусственный интеллект, а также ускорения сотрудничества в сфере военного производства", - следует из документа, который обнародовал Белый дом. В этому контексте, как отмечается, американский лидер поприветствовал запрос Индии на закупку 31 ударного беспилотника General Atomics MQ-9B (16 аппаратов Sky Guardian и 15 аппаратов Sea Guardian), а также сопутствующего оборудования. "Эти машины повысят эффективность сбора разведданных, возможности в сфере наблюдения и разведки вооруженных сил Индии во всех сферах", - указано в заявлении. Президент США Джо Байден в этот день находится в столице Индии, где пройдет саммит Группы двадцати. В пятницу у хозяина Белого дома состоится встреча с премьер-министром Моди. Помимо нее Байден, как сообщалось ранее, намерен провести еще несколько двухсторонних встреч на полях саммита.
https://ria.ru/20230908/g20-1895086518.html
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в мире, космос - риа наука, индия, сша, джо байден, нарендра моди, ии
В мире, Космос - РИА Наука, Индия, США, Джо Байден, Нарендра Моди, ИИ
США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе

Моди и Байден сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США и Индия намерены расширять оборонное партнерство, в том числе в развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Нарендры Моди.
"Президент Байден и премьер-министр Моди подтвердили приверженность углублению и диверсификации ключевого оборонного партнерства между Индией и США путем расширения взаимодействия в новых и развивающихся сферах, таких как космос и искусственный интеллект, а также ускорения сотрудничества в сфере военного производства", - следует из документа, который обнародовал Белый дом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20
Вчера, 19:13
В этому контексте, как отмечается, американский лидер поприветствовал запрос Индии на закупку 31 ударного беспилотника General Atomics MQ-9B (16 аппаратов Sky Guardian и 15 аппаратов Sea Guardian), а также сопутствующего оборудования.
"Эти машины повысят эффективность сбора разведданных, возможности в сфере наблюдения и разведки вооруженных сил Индии во всех сферах", - указано в заявлении.
Президент США Джо Байден в этот день находится в столице Индии, где пройдет саммит Группы двадцати. В пятницу у хозяина Белого дома состоится встреча с премьер-министром Моди. Помимо нее Байден, как сообщалось ранее, намерен провести еще несколько двухсторонних встреч на полях саммита.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле
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В миреКосмос - РИА НаукаИндияСШАДжо БайденНарендра МодиИИ
 
 
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