https://ria.ru/20230908/kosmos-1895093706.html

США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе

США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе - РИА Новости, 08.09.2023

США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе

США и Индия намерены расширять оборонное партнерство, в том числе в развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект, говорится в совместном... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:49

2023-09-08T19:49

2023-09-08T19:49

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США и Индия намерены расширять оборонное партнерство, в том числе в развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Нарендры Моди. "Президент Байден и премьер-министр Моди подтвердили приверженность углублению и диверсификации ключевого оборонного партнерства между Индией и США путем расширения взаимодействия в новых и развивающихся сферах, таких как космос и искусственный интеллект, а также ускорения сотрудничества в сфере военного производства", - следует из документа, который обнародовал Белый дом. В этому контексте, как отмечается, американский лидер поприветствовал запрос Индии на закупку 31 ударного беспилотника General Atomics MQ-9B (16 аппаратов Sky Guardian и 15 аппаратов Sea Guardian), а также сопутствующего оборудования. "Эти машины повысят эффективность сбора разведданных, возможности в сфере наблюдения и разведки вооруженных сил Индии во всех сферах", - указано в заявлении. Президент США Джо Байден в этот день находится в столице Индии, где пройдет саммит Группы двадцати. В пятницу у хозяина Белого дома состоится встреча с премьер-министром Моди. Помимо нее Байден, как сообщалось ранее, намерен провести еще несколько двухсторонних встреч на полях саммита.

https://ria.ru/20230908/g20-1895086518.html

https://ria.ru/20230828/sammit-1892724748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, индия, сша, джо байден, нарендра моди, ии