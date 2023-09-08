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В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 08.09.2023 (обновлено: 02:52 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/koshmar-1894869487.html
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ
Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:12
2023-09-08T02:52
специальная военная операция на украине
индия
донецк
красный лиман
вооруженные силы украины
центральный военный округ
ка-52 "аллигатор"
ми-35
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО."Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане", — говорится в сюжете.Как отмечает издание, экипажи российских вертолетов уничтожили управляемыми ракетами множество украинской бронетехники на юге Донецка. Сообщается также об уничтожении опорного пункта ВСУ."В Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили полет на предельно малых высотах и уничтожили украинский опорный пункт", — говорится в аннотации к видео, на котором показаны взрывы и объятые пламенем украинские укрепления и бронетехника ВСУ.Ранее Минобороны России сообщило, что для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) выполняют на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, используя управляемые и неуправляемые ракеты для уничтожения опорных пунктов ВСУ.
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894066387.html
https://ria.ru/20230901/vertolet-1893783459.html
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индия, донецк, красный лиман, вооруженные силы украины, центральный военный округ, ка-52 "аллигатор", ми-35, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Индия, Донецк, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Безопасность
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ

Hindustan Times восхитилась работой вертолетов ВС России Ка-52 "Аллигатор"

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО.
"Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане", — говорится в сюжете.
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Как отмечает издание, экипажи российских вертолетов уничтожили управляемыми ракетами множество украинской бронетехники на юге Донецка. Сообщается также об уничтожении опорного пункта ВСУ.
«
Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили полет на предельно малых высотах и уничтожили украинский опорный пункт", — говорится в аннотации к видео, на котором показаны взрывы и объятые пламенем украинские укрепления и бронетехника ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщило, что для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) выполняют на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, используя управляемые и неуправляемые ракеты для уничтожения опорных пунктов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеИндияДонецкКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округКа-52 "Аллигатор"Ми-35Безопасность
 
 
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