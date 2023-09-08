https://ria.ru/20230908/koshmar-1894869487.html
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ
Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:12
2023-09-08T01:12
2023-09-08T02:52
специальная военная операция на украине
индия
донецк
красный лиман
вооруженные силы украины
центральный военный округ
ка-52 "аллигатор"
ми-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894868938_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_0359fb0a894e193dfdcae10baf49c878.png
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО."Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане", — говорится в сюжете.Как отмечает издание, экипажи российских вертолетов уничтожили управляемыми ракетами множество украинской бронетехники на юге Донецка. Сообщается также об уничтожении опорного пункта ВСУ."В Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили полет на предельно малых высотах и уничтожили украинский опорный пункт", — говорится в аннотации к видео, на котором показаны взрывы и объятые пламенем украинские укрепления и бронетехника ВСУ.Ранее Минобороны России сообщило, что для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) выполняют на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, используя управляемые и неуправляемые ракеты для уничтожения опорных пунктов ВСУ.
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894066387.html
https://ria.ru/20230901/vertolet-1893783459.html
индия
донецк
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894868938_76:0:924:636_1920x0_80_0_0_b611b2142f0ee090cdfda39d6ca89f2c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, донецк, красный лиман, вооруженные силы украины, центральный военный округ, ка-52 "аллигатор", ми-35, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Индия, Донецк, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Безопасность
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ
Hindustan Times восхитилась работой вертолетов ВС России Ка-52 "Аллигатор"