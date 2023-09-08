https://ria.ru/20230908/koshmar-1894869487.html

В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ

В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ

Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T01:12

2023-09-08T01:12

2023-09-08T02:52

специальная военная операция на украине

индия

донецк

красный лиман

вооруженные силы украины

центральный военный округ

ка-52 "аллигатор"

ми-35

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО."Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане", — говорится в сюжете.Как отмечает издание, экипажи российских вертолетов уничтожили управляемыми ракетами множество украинской бронетехники на юге Донецка. Сообщается также об уничтожении опорного пункта ВСУ."В Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили полет на предельно малых высотах и уничтожили украинский опорный пункт", — говорится в аннотации к видео, на котором показаны взрывы и объятые пламенем украинские укрепления и бронетехника ВСУ.Ранее Минобороны России сообщило, что для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) выполняют на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, используя управляемые и неуправляемые ракеты для уничтожения опорных пунктов ВСУ.

https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894066387.html

https://ria.ru/20230901/vertolet-1893783459.html

индия

донецк

красный лиман

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индия, донецк, красный лиман, вооруженные силы украины, центральный военный округ, ка-52 "аллигатор", ми-35, безопасность