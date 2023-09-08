Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве
© Юна-ФестАфиша благотворительного мероприятия “Юна-Фест”
© Юна-Фест
МОСКВА, 08 сен — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в Парке Горького в Москве. Мероприятие пройдет в Нескучном Саду под Андреевским мостом 16 сентября.
На выставке своих хозяев будут ждать более 50 кошек и котят из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
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© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
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© Фото : Юна-ФестВыставка животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
3 из 6
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
4 из 6
© Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Юна-Фест
5 из 6
© Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Юна-Фест
6 из 6
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 6
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 6
Выставка животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
3 из 6
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
4 из 6
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Юна-Фест
5 из 6
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Юна-Фест
6 из 6
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного.
Центр "Юна" и Парк Горького уже второй год реализуют проект, направленный на формирование новой культуры подхода к животным. В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут лекции для детей, где в игровой форме подрастающему поколению расскажут об ответственном и гуманном отношении к домашним любимцам и о правильном уходе за питомцами.
Посетители также смогут поучаствовать в экспресс-викторине, творческих мастер-классах и задать вопросы зоопсихологу Центра "Юна".
Мероприятие пройдет бесплатно 16 сентября в субботу с 12.00 до 18.00 на территории Парка Горького в Нескучном Саду под Андреевским мостом. Точная локация выставки-пристройства тут.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.