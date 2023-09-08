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Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве

Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 08.09.2023

Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в Парке Горького в Москве. Мероприятие пройдет в Нескучном Саду под... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:26

2023-09-08T18:26

2023-09-08T18:26

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МОСКВА, 08 сен — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в Парке Горького в Москве. Мероприятие пройдет в Нескучном Саду под Андреевским мостом 16 сентября.На выставке своих хозяев будут ждать более 50 кошек и котят из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Центр "Юна" и Парк Горького уже второй год реализуют проект, направленный на формирование новой культуры подхода к животным. В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут лекции для детей, где в игровой форме подрастающему поколению расскажут об ответственном и гуманном отношении к домашним любимцам и о правильном уходе за питомцами.Посетители также смогут поучаствовать в экспресс-викторине, творческих мастер-классах и задать вопросы зоопсихологу Центра "Юна".Мероприятие пройдет бесплатно 16 сентября в субботу с 12.00 до 18.00 на территории Парка Горького в Нескучном Саду под Андреевским мостом. Точная локация выставки-пристройства тут. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20230301/zhivotnye-1855164493.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, животные, бездомные животные, домашние животные, дикие животные, кошки, благотворительность