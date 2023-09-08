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Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 08.09.2023
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18:26 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/koshki-1895074452.html
Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве
Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 08.09.2023
Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в Парке Горького в Москве. Мероприятие пройдет в Нескучном Саду под... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:26
2023-09-08T18:26
общество
москва
животные
бездомные животные
домашние животные
дикие животные
кошки
благотворительность
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МОСКВА, 08 сен — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в Парке Горького в Москве. Мероприятие пройдет в Нескучном Саду под Андреевским мостом 16 сентября.На выставке своих хозяев будут ждать более 50 кошек и котят из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Центр "Юна" и Парк Горького уже второй год реализуют проект, направленный на формирование новой культуры подхода к животным. В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут лекции для детей, где в игровой форме подрастающему поколению расскажут об ответственном и гуманном отношении к домашним любимцам и о правильном уходе за питомцами.Посетители также смогут поучаствовать в экспресс-викторине, творческих мастер-классах и задать вопросы зоопсихологу Центра "Юна".Мероприятие пройдет бесплатно 16 сентября в субботу с 12.00 до 18.00 на территории Парка Горького в Нескучном Саду под Андреевским мостом. Точная локация выставки-пристройства тут. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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общество, москва, животные, бездомные животные, домашние животные, дикие животные, кошки, благотворительность
Общество, Москва, Животные, бездомные животные, домашние животные, Дикие животные, кошки, Благотворительность

Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Парке Горького в Москве

© Юна-ФестАфиша благотворительного мероприятия “Юна-Фест”
Афиша благотворительного мероприятия “Юна-Фест”
© Юна-Фест
Читать ria.ru в
МОСКВА, 08 сен — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в Парке Горького в Москве. Мероприятие пройдет в Нескучном Саду под Андреевским мостом 16 сентября.
На выставке своих хозяев будут ждать более 50 кошек и котят из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 6
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 6
© Фото : Юна-ФестВыставка животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка животных из приюта Юна-Фест
Выставка животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
3 из 6
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта Юна-Фест
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
4 из 6
© Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта Юна-Фест
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Юна-Фест
5 из 6
© Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта Юна-Фест
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Юна-Фест
6 из 6
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 6
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 6
Выставка животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
3 из 6
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
4 из 6
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Юна-Фест
5 из 6
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Юна-Фест
6 из 6
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного.
Центр "Юна" и Парк Горького уже второй год реализуют проект, направленный на формирование новой культуры подхода к животным. В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут лекции для детей, где в игровой форме подрастающему поколению расскажут об ответственном и гуманном отношении к домашним любимцам и о правильном уходе за питомцами.
Посетители также смогут поучаствовать в экспресс-викторине, творческих мастер-классах и задать вопросы зоопсихологу Центра "Юна".
Мероприятие пройдет бесплатно 16 сентября в субботу с 12.00 до 18.00 на территории Парка Горького в Нескучном Саду под Андреевским мостом. Точная локация выставки-пристройства тут.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
Собака и кошка - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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