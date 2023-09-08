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Источник: Запад хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору - РИА Новости, 08.09.2023
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06:07 08.09.2023
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Источник: Запад хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору
Источник: Запад хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору - РИА Новости, 08.09.2023
Источник: Запад хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору
Страны Запада рассчитывают разработать конкретный план действий по альтернативам зерновому коридору по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии в свете... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:07
2023-09-08T06:07
россия
украина
черное море
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
евросоюз
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АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Страны Запада рассчитывают разработать конкретный план действий по альтернативам зерновому коридору по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии в свете последних заявлений российской стороны, Анкара знакома с рядом предложений, сообщил РИА Новости источник в турецкой делегации, участвующий в технических переговорах по зерновой сделке. Ранее Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. "Мы знакомы с рядом предложений, над которыми сейчас работают страны ЕС. Это своего рода план действий по альтернативным (зерновому коридору) маршрутам, по логистике, финансированию, страховке. Чувствуется желание у наших западных партнеров добиться конкретики по итогам предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Индии", - сообщил собеседник агентства. По его словам, подход турецкой стороны к обсуждениям не изменился. "Мы по-прежнему работаем именно в том направлении, чтобы возобновить черноморскую зерновую инициативу в прежнем формате. Мы заявили официально, что альтернативные маршруты сопряжены с рисками эскалации в Черном море, в переговорах с партнерами доводим до их внимания наши обеспокоенности, работаем в этом направлении", - подчеркнул он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230907/zerno-1894833066.html
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россия, украина, черное море, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, евросоюз
Россия, Украина, Черное море, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Источник: Запад хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору

Запад после саммита G20 хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Страны Запада рассчитывают разработать конкретный план действий по альтернативам зерновому коридору по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии в свете последних заявлений российской стороны, Анкара знакома с рядом предложений, сообщил РИА Новости источник в турецкой делегации, участвующий в технических переговорах по зерновой сделке.
Ранее Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.
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"Мы знакомы с рядом предложений, над которыми сейчас работают страны ЕС. Это своего рода план действий по альтернативным (зерновому коридору) маршрутам, по логистике, финансированию, страховке. Чувствуется желание у наших западных партнеров добиться конкретики по итогам предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Индии", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, подход турецкой стороны к обсуждениям не изменился.
"Мы по-прежнему работаем именно в том направлении, чтобы возобновить черноморскую зерновую инициативу в прежнем формате. Мы заявили официально, что альтернативные маршруты сопряжены с рисками эскалации в Черном море, в переговорах с партнерами доводим до их внимания наши обеспокоенности, работаем в этом направлении", - подчеркнул он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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РоссияУкраинаЧерное мореВладимир ПутинООНВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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