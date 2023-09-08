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Источник: Запад хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору

Источник: Запад хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору - РИА Новости, 08.09.2023

Источник: Запад хочет конкретики по альтернативам зерновому коридору

Страны Запада рассчитывают разработать конкретный план действий по альтернативам зерновому коридору по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии в свете... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T06:07

2023-09-08T06:07

2023-09-08T06:07

россия

украина

черное море

владимир путин

оон

вооруженные силы украины

евросоюз

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АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Страны Запада рассчитывают разработать конкретный план действий по альтернативам зерновому коридору по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии в свете последних заявлений российской стороны, Анкара знакома с рядом предложений, сообщил РИА Новости источник в турецкой делегации, участвующий в технических переговорах по зерновой сделке. Ранее Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. "Мы знакомы с рядом предложений, над которыми сейчас работают страны ЕС. Это своего рода план действий по альтернативным (зерновому коридору) маршрутам, по логистике, финансированию, страховке. Чувствуется желание у наших западных партнеров добиться конкретики по итогам предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Индии", - сообщил собеседник агентства. По его словам, подход турецкой стороны к обсуждениям не изменился. "Мы по-прежнему работаем именно в том направлении, чтобы возобновить черноморскую зерновую инициативу в прежнем формате. Мы заявили официально, что альтернативные маршруты сопряжены с рисками эскалации в Черном море, в переговорах с партнерами доводим до их внимания наши обеспокоенности, работаем в этом направлении", - подчеркнул он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230907/zerno-1894833066.html

https://ria.ru/20230907/zerno-1894780694.html

россия

украина

черное море

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россия, украина, черное море, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, евросоюз