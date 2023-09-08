https://ria.ru/20230908/kontrnastup-1894948419.html

Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе

Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе - РИА Новости, 08.09.2023

Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе

У Киева осталось совсем немного времени, чтобы добиться хоть каких-то успехов в своем контрнаступлении, констатирует телеканал CNN. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:36

2023-09-08T12:36

2023-09-08T13:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. У Киева осталось совсем немного времени, чтобы добиться хоть каких-то успехов в своем контрнаступлении, констатирует телеканал CNN. "Для Украины часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжелые боевые условия", — говорится в материале. Киев подвергается политическому и стратегическому давлению, а также хочет оказаться в лучшей позиции в случае ослабления поддержки со стороны Запада.В то же время среди преимуществ России — численность армии и отсутствие страха потерять союзников."Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина", — пишут авторы.Они также полагают, что любой результат украинского контрнаступления или его отсутствие окажет решающее значение на итог конфликта.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной техникой.Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" даже не забуксовал, а полностью провалился. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами. Как сообщал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета The Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий.По данным Минобороны России на начало сентября, с начала июня ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.

https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html

https://ria.ru/20230908/ukraina-1894896622.html

https://ria.ru/20230907/vsu-1894663823.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр