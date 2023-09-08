https://ria.ru/20230908/kontrnastup-1894948419.html
Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе
Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе - РИА Новости, 08.09.2023
Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе
У Киева осталось совсем немного времени, чтобы добиться хоть каких-то успехов в своем контрнаступлении, констатирует телеканал CNN. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:36
2023-09-08T12:36
2023-09-08T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. У Киева осталось совсем немного времени, чтобы добиться хоть каких-то успехов в своем контрнаступлении, констатирует телеканал CNN. "Для Украины часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжелые боевые условия", — говорится в материале. Киев подвергается политическому и стратегическому давлению, а также хочет оказаться в лучшей позиции в случае ослабления поддержки со стороны Запада.В то же время среди преимуществ России — численность армии и отсутствие страха потерять союзников."Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина", — пишут авторы.Они также полагают, что любой результат украинского контрнаступления или его отсутствие окажет решающее значение на итог конфликта.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной техникой.Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" даже не забуксовал, а полностью провалился. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами. Как сообщал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета The Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий.По данным Минобороны России на начало сентября, с начала июня ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894896622.html
https://ria.ru/20230907/vsu-1894663823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе
CNN: часики для наступления ВСУ тикают из-за приближающегося ухудшения погоды
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
У Киева осталось совсем немного времени, чтобы добиться хоть каких-то успехов в своем контрнаступлении, констатирует телеканал CNN
.
"Для Украины
часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжелые боевые условия", — говорится в материале.
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Киев подвергается политическому и стратегическому давлению, а также хочет оказаться в лучшей позиции в случае ослабления поддержки со стороны Запада.
В то же время среди преимуществ России
— численность армии и отсутствие страха потерять союзников.
"Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина", — пишут авторы.
Они также полагают, что любой результат украинского контрнаступления или его отсутствие окажет решающее значение на итог конфликта.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные странами НАТО
и вооруженные западной техникой.
Спустя три месяца Владимир Путин
констатировал, что "контрнаступ" даже не забуксовал, а полностью провалился. ВСУ
не достигли целей ни на одном из направлений.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами. Как сообщал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета The Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий.
По данным Минобороны России на начало сентября, с начала июня ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
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