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Историк назвал опыт боев у озера Хасан актуальным даже спустя 85 лет - РИА Новости, 08.09.2023
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12:55 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/khasan-1894953691.html
Историк назвал опыт боев у озера Хасан актуальным даже спустя 85 лет
Историк назвал опыт боев у озера Хасан актуальным даже спустя 85 лет - РИА Новости, 08.09.2023
Историк назвал опыт боев у озера Хасан актуальным даже спустя 85 лет
Профессионализм военных и слаженность их действий играют основополагающую роль в эпоху специальной военной операции, как и во времена боев у озера Хасан в 1938... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:55
2023-09-08T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
хасан
ссср
япония
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Профессионализм военных и слаженность их действий играют основополагающую роль в эпоху специальной военной операции, как и во времена боев у озера Хасан в 1938 году, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Гаврищук. Российское историческое общество, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Третий департамент Азии МИД России организовали во Владивостоке научно-практическую конференцию, приуроченную к 85-й годовщине боев у озера Хасан. Участники затронули разные аспекты пограничного конфликта, его предыстории и последствий. "Необходим профессионализм, правильно? Профессионализм солдата, офицера, сержанта. Это первое. Второе: умение действовать правильно и взаимодействовать на поле сражения. Как бы вот такие основания принципиальные, они в общем-то остались те же", - сказал доктор исторических наук в ответ на вопрос о возможных уроках боев у Хасана для современности, эпохи СВО. Хотя профессиональная и моральная подготовка военнослужащих остается крайне важной независимо от эпохи, собеседник воздерживается от прямых сравнений между разными периодами истории. "Если сегодня применяются, допустим, какие-то управляемые или беспилотные средства, то этого, понятно, не было (в 1938 году). Поэтому сложно говорить", - подчеркнул он. Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей произошел 29 июля - 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, или 1112, или 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным — около 650 и 2500).
https://ria.ru/20230811/khasan-1889565162.html
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в мире, россия, хасан, ссср, япония, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Хасан, СССР, Япония, Ситуация в ДНР и ЛНР
Историк назвал опыт боев у озера Хасан актуальным даже спустя 85 лет

Историк Гаврищук: опыт боев у озера Хасан сохраняет актуальность в дни СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости
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Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Профессионализм военных и слаженность их действий играют основополагающую роль в эпоху специальной военной операции, как и во времена боев у озера Хасан в 1938 году, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Гаврищук.
Российское историческое общество, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Третий департамент Азии МИД России организовали во Владивостоке научно-практическую конференцию, приуроченную к 85-й годовщине боев у озера Хасан. Участники затронули разные аспекты пограничного конфликта, его предыстории и последствий.
Возложение венков на захоронении советских воинов в деревне Фанчуань г. Хуньчуня провинции Цзилинь, приуроченная к 85-летию окончания боев у озера Хасан - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Дипломаты почтили память советских солдат, погибших у озера Хасан
11 августа, 14:50
"Необходим профессионализм, правильно? Профессионализм солдата, офицера, сержанта. Это первое. Второе: умение действовать правильно и взаимодействовать на поле сражения. Как бы вот такие основания принципиальные, они в общем-то остались те же", - сказал доктор исторических наук в ответ на вопрос о возможных уроках боев у Хасана для современности, эпохи СВО.
Хотя профессиональная и моральная подготовка военнослужащих остается крайне важной независимо от эпохи, собеседник воздерживается от прямых сравнений между разными периодами истории. "Если сегодня применяются, допустим, какие-то управляемые или беспилотные средства, то этого, понятно, не было (в 1938 году). Поэтому сложно говорить", - подчеркнул он.
Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей произошел 29 июля - 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, или 1112, или 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным — около 650 и 2500).
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, на мемориальном комплексе Площадь Славы в Южно-Сахалинске. 3 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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3 сентября, 07:33
 
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