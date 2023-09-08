https://ria.ru/20230908/khasan-1894953691.html

Историк назвал опыт боев у озера Хасан актуальным даже спустя 85 лет

Историк назвал опыт боев у озера Хасан актуальным даже спустя 85 лет - РИА Новости, 08.09.2023

Историк назвал опыт боев у озера Хасан актуальным даже спустя 85 лет

Профессионализм военных и слаженность их действий играют основополагающую роль в эпоху специальной военной операции, как и во времена боев у озера Хасан в 1938... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:55

2023-09-08T12:55

2023-09-08T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

хасан

ссср

япония

ситуация в днр и лнр

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Профессионализм военных и слаженность их действий играют основополагающую роль в эпоху специальной военной операции, как и во времена боев у озера Хасан в 1938 году, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Гаврищук. Российское историческое общество, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Третий департамент Азии МИД России организовали во Владивостоке научно-практическую конференцию, приуроченную к 85-й годовщине боев у озера Хасан. Участники затронули разные аспекты пограничного конфликта, его предыстории и последствий. "Необходим профессионализм, правильно? Профессионализм солдата, офицера, сержанта. Это первое. Второе: умение действовать правильно и взаимодействовать на поле сражения. Как бы вот такие основания принципиальные, они в общем-то остались те же", - сказал доктор исторических наук в ответ на вопрос о возможных уроках боев у Хасана для современности, эпохи СВО. Хотя профессиональная и моральная подготовка военнослужащих остается крайне важной независимо от эпохи, собеседник воздерживается от прямых сравнений между разными периодами истории. "Если сегодня применяются, допустим, какие-то управляемые или беспилотные средства, то этого, понятно, не было (в 1938 году). Поэтому сложно говорить", - подчеркнул он. Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей произошел 29 июля - 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, или 1112, или 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным — около 650 и 2500).

https://ria.ru/20230811/khasan-1889565162.html

https://ria.ru/20230903/medvedev-1893895911.html

россия

хасан

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япония

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, хасан, ссср, япония, ситуация в днр и лнр