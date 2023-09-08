https://ria.ru/20230908/khartiya-1895060245.html

Военные Габона приняли хартию переходного периода

Военные Габона приняли хартию переходного периода - РИА Новости, 08.09.2023

Военные Габона приняли хартию переходного периода

Военные, пришедшие к власти в Габоне, обнародовали в официальном вестнике хартию переходного периода страны, сообщает Gabon Media Time. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:39

2023-09-08T17:39

2023-09-08T17:43

в мире

справки

габон

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военные, пришедшие к власти в Габоне, обнародовали в официальном вестнике хартию переходного периода страны, сообщает Gabon Media Time. "Мы, члены сил обороны и безопасности Габонской Республики, объединенные в "Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов", сокращенно CTRI, вместе с живыми силами габонской нации... утверждаем и принимаем настоящую хартию переходного периода", - говорится в документе, который публикует издание. В хартии перечислены, в частности, задачи переходного периода. Так, власти Габона намерены "перестроить государство" путем создания прочных институтов, а также защищать территориальную целостность страны и безопасность людей и их имущества. Кроме того, в качестве задач указаны: проведение реформ в политической, экономической и других сферах, усиление независимости судебной системы, продвижение и защита прав человека. Хартия провозглашает такие цели, как установление культуры надлежащего правления и ответственного гражданства, разработка новой конституции и ее принятие путем референдума, а также организация свободных, демократических и прозрачных выборов. В качестве органов переходного периода указаны: президент переходного периода, национальный совет переходного периода, переходное правительство, парламент переходного периода и конституционный суд переходного периода. Генерал Брис Олиги Нгема в понедельник принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.

https://ria.ru/20230907/gabon-1894835118.html

https://ria.ru/20230907/gabon-1894739461.html

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в мире, справки, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне