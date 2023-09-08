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Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно - РИА Новости, 08.09.2023
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08:40 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/izbirateli-1894889261.html
Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно
Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно - РИА Новости, 08.09.2023
Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно
Более 6% избирателей Алтайского края подали заявление об электронном голосовании на выборах губернатора региона, они смогут проголосовать дистанционно в течение РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:40
2023-09-08T08:40
политика
алтайский край
ирина акимова
виктор томенко
единая россия
лдпр
коммунисты россии
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БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Более 6% избирателей Алтайского края подали заявление об электронном голосовании на выборах губернатора региона, они смогут проголосовать дистанционно в течение трех дней, сообщила журналистам глава избиркома края Ирина Акимова. "Сто одиннадцать тысяч 819 избирателей Алтайского края - это примерно 6,3% от общего числа избирателей - воспользовались такой возможностью и подали заявку на голосование в электронном виде", - отметила Акимова. Подавшие такое заявление смогут проголосовать в дистанционном формате 8, 9 или 10 сентября. В пятницу началось трехдневное голосование в рамках выборов губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка одного миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах губернатора работает 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
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политика, алтайский край, ирина акимова, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии
Политика, Алтайский край, Ирина Акимова, Виктор Томенко, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России
Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно

В Алтайском крае 6,3 процента избирателей записались на электронное голосование

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Более 6% избирателей Алтайского края подали заявление об электронном голосовании на выборах губернатора региона, они смогут проголосовать дистанционно в течение трех дней, сообщила журналистам глава избиркома края Ирина Акимова.
«
"Сто одиннадцать тысяч 819 избирателей Алтайского края - это примерно 6,3% от общего числа избирателей - воспользовались такой возможностью и подали заявку на голосование в электронном виде", - отметила Акимова.
Подавшие такое заявление смогут проголосовать в дистанционном формате 8, 9 или 10 сентября.
В пятницу началось трехдневное голосование в рамках выборов губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка одного миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах губернатора работает 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В центральной части России открылись участки для голосования
08:00
 
ПолитикаАлтайский крайИрина АкимоваВиктор ТоменкоЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты России
 
 
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