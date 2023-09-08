https://ria.ru/20230908/izbirateli-1894889261.html
Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно
Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно - РИА Новости, 08.09.2023
Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно
Более 6% избирателей Алтайского края подали заявление об электронном голосовании на выборах губернатора региона, они смогут проголосовать дистанционно в течение РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:40
2023-09-08T08:40
2023-09-08T08:40
политика
алтайский край
ирина акимова
виктор томенко
единая россия
лдпр
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815610963_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_742c28099c43132a783b4d65c2484814.jpg
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Более 6% избирателей Алтайского края подали заявление об электронном голосовании на выборах губернатора региона, они смогут проголосовать дистанционно в течение трех дней, сообщила журналистам глава избиркома края Ирина Акимова. "Сто одиннадцать тысяч 819 избирателей Алтайского края - это примерно 6,3% от общего числа избирателей - воспользовались такой возможностью и подали заявку на голосование в электронном виде", - отметила Акимова. Подавшие такое заявление смогут проголосовать в дистанционном формате 8, 9 или 10 сентября. В пятницу началось трехдневное голосование в рамках выборов губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка одного миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах губернатора работает 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
https://ria.ru/20230908/uchastki-1894886959.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815610963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_792e52ca3611c04a78da33c90679240a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алтайский край, ирина акимова, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии
Политика, Алтайский край, Ирина Акимова, Виктор Томенко, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России
Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно
В Алтайском крае 6,3 процента избирателей записались на электронное голосование
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Более 6% избирателей Алтайского края подали заявление об электронном голосовании на выборах губернатора региона, они смогут проголосовать дистанционно в течение трех дней, сообщила журналистам глава избиркома края Ирина Акимова.
«
"Сто одиннадцать тысяч 819 избирателей Алтайского края
- это примерно 6,3% от общего числа избирателей - воспользовались такой возможностью и подали заявку на голосование в электронном виде", - отметила Акимова.
Подавшие такое заявление смогут проголосовать в дистанционном формате 8, 9 или 10 сентября.
В пятницу началось трехдневное голосование в рамках выборов губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка одного миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах губернатора работает 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
В центральной части России открылись участки для голосования