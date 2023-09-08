https://ria.ru/20230908/izbirateli-1894889261.html

Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно

Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно - РИА Новости, 08.09.2023

Шесть процентов избирателей Алтайского края будут голосовать дистанционно

Более 6% избирателей Алтайского края подали заявление об электронном голосовании на выборах губернатора региона, они смогут проголосовать дистанционно в течение РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:40

2023-09-08T08:40

2023-09-08T08:40

политика

алтайский край

ирина акимова

виктор томенко

единая россия

лдпр

коммунисты россии

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БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Более 6% избирателей Алтайского края подали заявление об электронном голосовании на выборах губернатора региона, они смогут проголосовать дистанционно в течение трех дней, сообщила журналистам глава избиркома края Ирина Акимова. "Сто одиннадцать тысяч 819 избирателей Алтайского края - это примерно 6,3% от общего числа избирателей - воспользовались такой возможностью и подали заявку на голосование в электронном виде", - отметила Акимова. Подавшие такое заявление смогут проголосовать в дистанционном формате 8, 9 или 10 сентября. В пятницу началось трехдневное голосование в рамках выборов губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка одного миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах губернатора работает 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.

https://ria.ru/20230908/uchastki-1894886959.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, алтайский край, ирина акимова, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии