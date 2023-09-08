https://ria.ru/20230908/isk-1894920657.html

В Японии подали первый иск против сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В Японии подали первый иск против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 08.09.2023

В Японии подали первый иск против сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В районный суд Фукусимы поступил коллективный иск к правительству Японии и оператору аварийной АЭС из-за сброса воды, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:29

2023-09-08T11:29

2023-09-08T16:00

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япония

фукусима-1

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ТОКИО, 8 сен — РИА Новости. В районный суд Фукусимы поступил коллективный иск к правительству Японии и оператору аварийной АЭС из-за сброса воды, сообщило агентство Киодо.Около 150 жителей префектур Фукусима и Мияги потребовали остановить операцию, заявив, что сброс низкорадиоактивной воды нарушает право граждан на мирное проживание и осложняет восстановление рыболовного промысла.Это первый подобный иск в Японии. Согласно заявлению, правительство и компания TEPCO дважды причинили ущерб людям: сначала не предотвратив аварию на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а теперь — начав сброс воды со станции в океан.В частности, истцы напоминают, что в документе от 2015 года, которое центральное правительство и TEPCO направили в Ассоциацию рыбаков, было сказано, что они не будут начинать сброс очищенной воды, не получив одобрения от всех вовлеченных сторон. При этом окончательное решение приняли, несмотря на то, что буквально накануне этого представители Ассоциации рыбаков вновь выступили против этого плана. Таким образом, по мнению стороны обвинения, правительство и TEPCO обязаны выбрать другой путь решения проблемы, который не имел бы существенного негативного эффекта на окружающую среду. Кроме этого, истцы намерены добиться от суда отмены выданных в мае и июле этого года разрешений ядерного регулятора Японии на продолжение сброса воды. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, охлаждавшей поврежденные реакторы, а затем очищенной системой ALPS. Она позволяет избавиться от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Перед тем как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии. Сброс воды в океан займет 30 лет.Сейчас гигантские резервуары на территории станции, где накапливается вода, заполнены почти на 90 процентов от общего объема в 1,37 миллиона тонн.TEPCO и японские власти настаивают, что процедура не угрожает окружающей среде и человеку. Несмотря на это, Китай и другие страны выступают с острой критикой. В частности, Пекин запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов.

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

https://ria.ru/20230901/yaponiya-1893623219.html

https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, фукусима-1, tepco