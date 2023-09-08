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Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/interpol-1895113847.html
Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия
Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия - РИА Новости, 08.09.2023
Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия
Интерпол обеспокоен по поводу оружия, которое поставляется на Украину и которое может оказаться на других театрах военных действий, заявил генеральный секретарь РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:37
2023-09-08T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
интерпол
нато
россия
сша
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Интерпол обеспокоен по поводу оружия, которое поставляется на Украину и которое может оказаться на других театрах военных действий, заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в интервью телеканалу Euronews. &quot;Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень обеспокоены поставляемым оружием и тем, что, как только оружие замолчит, оно может оказаться на других театрах военных действий по всему миру&quot;, - отметил он.На вопрос о том, может ли он полагаться на помощь со стороны российской полиции и спецслужб при расследовании разного рода преступлений, генсек Интерпола отметил, что между сторонами происходит обмен информацией по поводу преступлений, которые не являются политически мотивированными. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, сергей лавров, интерпол, нато, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Интерпол, НАТО, Россия, США
Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия

Генсек Интерпола: поставляемое Украине оружие может оказаться в любой точке мира

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney LeeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Интерпол обеспокоен по поводу оружия, которое поставляется на Украину и которое может оказаться на других театрах военных действий, заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в интервью телеканалу Euronews.
«

"Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень обеспокоены поставляемым оружием и тем, что, как только оружие замолчит, оно может оказаться на других театрах военных действий по всему миру", - отметил он.

На вопрос о том, может ли он полагаться на помощь со стороны российской полиции и спецслужб при расследовании разного рода преступлений, генсек Интерпола отметил, что между сторонами происходит обмен информацией по поводу преступлений, которые не являются политически мотивированными.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровИнтерполНАТОРоссияСША
 
 
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