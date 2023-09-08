https://ria.ru/20230908/interpol-1895113847.html

Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия

Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия - РИА Новости, 08.09.2023

Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия

Интерпол обеспокоен по поводу оружия, которое поставляется на Украину и которое может оказаться на других театрах военных действий, заявил генеральный секретарь РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:37

2023-09-08T22:37

2023-09-08T22:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей лавров

интерпол

нато

россия

сша

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Интерпол обеспокоен по поводу оружия, которое поставляется на Украину и которое может оказаться на других театрах военных действий, заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в интервью телеканалу Euronews. "Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень обеспокоены поставляемым оружием и тем, что, как только оружие замолчит, оно может оказаться на других театрах военных действий по всему миру", - отметил он.На вопрос о том, может ли он полагаться на помощь со стороны российской полиции и спецслужб при расследовании разного рода преступлений, генсек Интерпола отметил, что между сторонами происходит обмен информацией по поводу преступлений, которые не являются политически мотивированными. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230908/shmygal-1895100880.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сергей лавров, интерпол, нато, россия, сша