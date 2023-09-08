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Участника группы "Порнофильмы" и социолога Митрохина* признали иноагентами - РИА Новости, 09.09.2023
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21:13 08.09.2023 (обновлено: 00:30 09.09.2023)
https://ria.ru/20230908/inoagent-1895104276.html
Участника группы "Порнофильмы" и социолога Митрохина* признали иноагентами
Участника группы "Порнофильмы" и социолога Митрохина* признали иноагентами - РИА Новости, 09.09.2023
Участника группы "Порнофильмы" и социолога Митрохина* признали иноагентами
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов участника группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, социолога Николая Митрохина и еще четырех... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-08T21:13
2023-09-09T00:30
россия
украина
общество
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов участника группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, социолога Николая Митрохина и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства."Восьмого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В. А. Котляров, А. В. Мальгин, Н. А. Митрохин, Н. В. Пелевина, О. В. Подольская, а также М. Ш. Шакиров", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, создавал для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, он формировал антироссийские взгляды. Также Котляров выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Как отмечается в тексте ведомства, Мальгин открыто поддерживал ВСУ, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и материалы иностранных агентов. Кроме того, он осуществлял деятельность, которая формировала негативный образ России и ее вооруженных сил. Мальгин является сотрудником СМИ, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами РФ, утверждается в сообщении.Также Минюст подчеркивает, что Митрохин и Подольская распространяли материалы иностранных агентов, оба открыто выступали против специальной военной операции на Украине. Кроме того, по версии ведомства, Подольская участвовала в деятельности иностранной неправительственной организации, которая признана нежелательной. Митрохин, в свою очередь, высказывался в поддержку ВСУ, активно взаимодействовал с иноагентами, а также является научным сотрудником исследовательского центра в Германии. Помимо этого, оба распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Также министерство юстиций сообщает, что Шакиров распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, выступал против специальной военной операции на Украине. Осуществлял деятельность, которая формировала антироссийских взгляды. Был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Кроме того, он распространял материалы иноагентов. Шакиров является сотрудником СМИ, включенного в реестр иностранных агентов.Пелевина негативно высказывалась в отношении граждан РФ, распространяла недостоверную информацию о деятельности органов безопасности России, говорится в тексте сообщения Минюста. Также отмечается, что она была респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Кроме того, Пелевина осуществляла деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов. Отмечается, что она имеет иностранное гражданство и проживает за пределами Российской Федерации.
https://ria.ru/20230901/zhurnalist-1893770455.html
https://ria.ru/20230825/inoagent-1892322163.html
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россия, украина, общество, германия, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Общество, Германия, Вооруженные силы Украины
Участника группы "Порнофильмы" и социолога Митрохина* признали иноагентами

Минюст объявил иноагентом вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова

CC BY-SA 4.0 / 007master / Группа "Порнофильмы"
Группа Порнофильмы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
CC BY-SA 4.0 / 007master /
Группа "Порнофильмы". Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов участника группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, социолога Николая Митрохина и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.
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"Восьмого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В. А. Котляров, А. В. Мальгин, Н. А. Митрохин, Н. В. Пелевина, О. В. Подольская, а также М. Ш. Шакиров", - говорится в сообщении.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Журналист Муратов* и комик Белый* пополнили список иноагентов
1 сентября, 21:08
По данным Минюста, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, создавал для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, он формировал антироссийские взгляды. Также Котляров выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Как отмечается в тексте ведомства, Мальгин открыто поддерживал ВСУ, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и материалы иностранных агентов. Кроме того, он осуществлял деятельность, которая формировала негативный образ России и ее вооруженных сил. Мальгин является сотрудником СМИ, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами РФ, утверждается в сообщении.
Также Минюст подчеркивает, что Митрохин и Подольская распространяли материалы иностранных агентов, оба открыто выступали против специальной военной операции на Украине. Кроме того, по версии ведомства, Подольская участвовала в деятельности иностранной неправительственной организации, которая признана нежелательной. Митрохин, в свою очередь, высказывался в поддержку ВСУ, активно взаимодействовал с иноагентами, а также является научным сотрудником исследовательского центра в Германии. Помимо этого, оба распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Доктор филологических наук Михаил Дымарский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Журналисты Дымарский* и Эггерт* пополнили список иноагентов Минюста
25 августа, 21:36
Также министерство юстиций сообщает, что Шакиров распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, выступал против специальной военной операции на Украине. Осуществлял деятельность, которая формировала антироссийских взгляды. Был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Кроме того, он распространял материалы иноагентов. Шакиров является сотрудником СМИ, включенного в реестр иностранных агентов.
Пелевина негативно высказывалась в отношении граждан РФ, распространяла недостоверную информацию о деятельности органов безопасности России, говорится в тексте сообщения Минюста. Также отмечается, что она была респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Кроме того, Пелевина осуществляла деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов. Отмечается, что она имеет иностранное гражданство и проживает за пределами Российской Федерации.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Еще семь человек включили в реестр иноагентов
18 августа, 21:08
 
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