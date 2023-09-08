https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры - РИА Новости, 08.09.2023
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:57
2023-09-08T15:57
2023-09-08T16:10
владимир путин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895020679_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_de246bfc9cb7cd390de67a1c4efcb2e2.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России.Глава государства в пятницу принял участие в церемонии открытия северного направления МСД, участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода города Арзамаса."У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом", - сказал Путин после запуска движения. Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России с ее огромными территориями."У нас в народе есть такая поговорка - глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех золотые, и я хочу поблагодарить всех, кто приложил свои руки, свой талант, свое трудолюбие к этой работе, и пожелать им дальнейших успехов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895020679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9673d6568c8551c3d6681f6219e98342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры
Путин: у России огромные планы по развитию инфраструктуры
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России.
Глава государства в пятницу принял участие в церемонии открытия северного направления МСД, участков трассы М-12 "Восток" от Москвы
до Арзамаса
и южного обхода города Арзамаса.
"У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом", - сказал Путин после запуска движения. Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России с ее огромными территориями.
"У нас в народе есть такая поговорка - глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех золотые, и я хочу поблагодарить всех, кто приложил свои руки, свой талант, свое трудолюбие к этой работе, и пожелать им дальнейших успехов", - добавил Путин.
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО