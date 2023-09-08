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Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры - РИА Новости, 08.09.2023
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15:57 08.09.2023 (обновлено: 16:10 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры - РИА Новости, 08.09.2023
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:57
2023-09-08T16:10
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России.Глава государства в пятницу принял участие в церемонии открытия северного направления МСД, участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода города Арзамаса."У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом", - сказал Путин после запуска движения. Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России с ее огромными территориями."У нас в народе есть такая поговорка - глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех золотые, и я хочу поблагодарить всех, кто приложил свои руки, свой талант, свое трудолюбие к этой работе, и пожелать им дальнейших успехов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381591.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры

Путин: у России огромные планы по развитию инфраструктуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса
Президент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 Восток от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России.
Глава государства в пятницу принял участие в церемонии открытия северного направления МСД, участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода города Арзамаса.
"У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом", - сказал Путин после запуска движения. Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России с ее огромными территориями.
"У нас в народе есть такая поговорка - глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех золотые, и я хочу поблагодарить всех, кто приложил свои руки, свой талант, свое трудолюбие к этой работе, и пожелать им дальнейших успехов", - добавил Путин.
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