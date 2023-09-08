https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html

Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры

Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры - РИА Новости, 08.09.2023

Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:57

2023-09-08T15:57

2023-09-08T16:10

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России.Глава государства в пятницу принял участие в церемонии открытия северного направления МСД, участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода города Арзамаса."У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом", - сказал Путин после запуска движения. Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России с ее огромными территориями."У нас в народе есть такая поговорка - глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех золотые, и я хочу поблагодарить всех, кто приложил свои руки, свой талант, свое трудолюбие к этой работе, и пожелать им дальнейших успехов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381591.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика