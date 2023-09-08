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Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону - РИА Новости, 08.09.2023
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18:41 08.09.2023 (обновлено: 23:45 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ikona-1895077843.html
Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону
Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону - РИА Новости, 08.09.2023
Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону
Президент России Владимир Путин в пятницу посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:41
2023-09-08T23:45
россия
владимир путин
нижегородская область
серафим саровский (прохор мошнин)
арзамас
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СЕЛО ДИВЕЕВО (Нижегородская область), 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века. Глава государства сегодня приехал в Нижегородскую область. Сначала он посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе. Глава государства поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского и иконе. Президенту подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. Глава государства в ответ подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.После посещения Дивеевского монастыря Путин пообщался с россиянами. Его на улице ожидала толпа местных жителей.&quot;Спасибо! За вас! Мы любим вас! Исполните мечту!&quot; — кричали они, окружив президента.Путин пожал руки нескольким из них и попрощался.
https://ria.ru/20230908/putin-1895061085.html
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россия, владимир путин, нижегородская область, серафим саровский (прохор мошнин), арзамас
Россия, Владимир Путин, Нижегородская область, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Арзамас
Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону

Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону XVII века

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
Президент РФ Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
Читать ria.ru в
СЕЛО ДИВЕЕВО (Нижегородская область), 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.
Глава государства сегодня приехал в Нижегородскую область. Сначала он посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе.
Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (слева) во время посещения Воскресенского собора в Арзамасе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Глава государства поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского и иконе. Президенту подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. Глава государства в ответ подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.
После посещения Дивеевского монастыря Путин пообщался с россиянами. Его на улице ожидала толпа местных жителей.
«

"Спасибо! За вас! Мы любим вас! Исполните мечту!" — кричали они, окружив президента.

Путин пожал руки нескольким из них и попрощался.
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РоссияВладимир ПутинНижегородская областьСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Арзамас
 
 
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