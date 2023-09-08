https://ria.ru/20230908/ikona-1895077843.html

Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону

Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону - РИА Новости, 08.09.2023

Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:41

2023-09-08T18:41

2023-09-08T23:45

россия

владимир путин

нижегородская область

серафим саровский (прохор мошнин)

арзамас

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СЕЛО ДИВЕЕВО (Нижегородская область), 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века. Глава государства сегодня приехал в Нижегородскую область. Сначала он посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе. Глава государства поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского и иконе. Президенту подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. Глава государства в ответ подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.После посещения Дивеевского монастыря Путин пообщался с россиянами. Его на улице ожидала толпа местных жителей."Спасибо! За вас! Мы любим вас! Исполните мечту!" — кричали они, окружив президента.Путин пожал руки нескольким из них и попрощался.

https://ria.ru/20230908/putin-1895061085.html

https://ria.ru/20230908/ukraina-1895075993.html

россия

нижегородская область

арзамас

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россия, владимир путин, нижегородская область, серафим саровский (прохор мошнин), арзамас