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HSBC приостановит обработку денежных переводов для России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2023
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11:17 08.09.2023 (обновлено: 11:44 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/hsbc-1894918410.html
HSBC приостановит обработку денежных переводов для России, пишут СМИ
HSBC приостановит обработку денежных переводов для России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2023
HSBC приостановит обработку денежных переводов для России, пишут СМИ
Одна из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций, британо-гонконгская банковская группа HSBC, с 27 октября приостановит услугу перевода денег для... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:17
2023-09-08T11:44
в мире
великобритания
гонконг
россия
hsbc
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ТОКИО, 8 сен – РИА Новости. Одна из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций, британо-гонконгская банковская группа HSBC, с 27 октября приостановит услугу перевода денег для своих корпоративных клиентов, если они затрагивают Россию, а также Белоруссию, в свете введенных Западом санкций, пишет японское издание "Никкэй". По данным источников газеты, в прошлом месяце HSBC уведомил своих корпоративных клиентов об этом шаге, объяснив его "осложнившейся нормативно-правовой средой". Решение, согласно документу, с которым ознакомилось издание, должны "минимизировать доступ к услугам для России и Белоруссии", даже если такие действия разрешены законодательно. Представители HSBC Bank также подтвердили газете ограничение услуги таких переводов для корпоративных клиентов. "Хотя HSBC предпринимало различные шаги для соблюдения действующих регулятивных обязательств, стало чрезвычайно затруднительно внедрять столь сложные ограничения по всему миру", — отметил представитель финорганизации. В свою очередь один из опрошенных изданием представителей бизнес-кругов, ведущих дела с фирмами из России, скептически воспринял решение банка. Он объяснил, что такие шаги только способствуют переводу операций российских компаний в другие юрисдикции. Кроме того, действия банка усилят негативный эффект на образ Гонконга как мирового бизнес-хаба. Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
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в мире, великобритания, гонконг, россия, hsbc
В мире, Великобритания, Гонконг, Россия, HSBC
HSBC приостановит обработку денежных переводов для России, пишут СМИ

Nikkei: HSBC приостановит работу с денежными переводами для России и Белоруссии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчина стоит возле делового центра на одной из улиц района Central в Гонконге
Мужчина стоит возле делового центра на одной из улиц района Central в Гонконге - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина стоит возле делового центра на одной из улиц района Central в Гонконге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 сен – РИА Новости. Одна из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций, британо-гонконгская банковская группа HSBC, с 27 октября приостановит услугу перевода денег для своих корпоративных клиентов, если они затрагивают Россию, а также Белоруссию, в свете введенных Западом санкций, пишет японское издание "Никкэй".
По данным источников газеты, в прошлом месяце HSBC уведомил своих корпоративных клиентов об этом шаге, объяснив его "осложнившейся нормативно-правовой средой". Решение, согласно документу, с которым ознакомилось издание, должны "минимизировать доступ к услугам для России и Белоруссии", даже если такие действия разрешены законодательно.
Представители HSBC Bank также подтвердили газете ограничение услуги таких переводов для корпоративных клиентов.
"Хотя HSBC предпринимало различные шаги для соблюдения действующих регулятивных обязательств, стало чрезвычайно затруднительно внедрять столь сложные ограничения по всему миру", — отметил представитель финорганизации.
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В свою очередь один из опрошенных изданием представителей бизнес-кругов, ведущих дела с фирмами из России, скептически воспринял решение банка. Он объяснил, что такие шаги только способствуют переводу операций российских компаний в другие юрисдикции. Кроме того, действия банка усилят негативный эффект на образ Гонконга как мирового бизнес-хаба.
Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
 
В миреВеликобританияГонконгРоссияHSBC
 
 
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