https://ria.ru/20230908/gosizmena-1894880354.html

Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для украинских пограничников

Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для украинских пограничников - РИА Новости, 08.09.2023

Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для украинских пограничников

Жительницу Читы обвинили в госизмене за фото и видеосъёмку военной техники и военнослужащих для украинских пограничников и оставили под арестом, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:42

2023-09-08T05:42

2023-09-08T06:00

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ЧИТА, 8 сен - РИА Новости. Жительницу Читы обвинили в госизмене за фото и видеосъёмку военной техники и военнослужащих для украинских пограничников и оставили под арестом, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда."Забайкальский краевой суд оставил под стражей жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене (ст.275 УК РФ)… Она была задержана 10 июля 2023 года, в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена по 2 ноября. Адвокат обвиняемой обжаловал арест своей подзащитной, попросив суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом. Однако, с имеющимися доказательствами в деле - её неоднократной передаче фото и видеозаписей представителю государственной пограничной службы Украины - Забайкальский краевой суд оставил постановление о продлении срока содержания под стражей без изменения", - говорится в сообщении.Как уточнили в суде, по данным ФСБ, 21-летняя девушка познакомилась по переписке с мужчиной. Он оказался представителем государственной пограничной службы Украины. По его просьбе читинка фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии и видеозаписи. Согласно заключению специалистов штаба Восточного военного округа эти сведения, при получении их иностранным государством, могли быть использованы против Вооруженных Сил и безопасности РФ."Кроме того, жительница краевого центра обвиняется в том, что в Читинском аэропорту снимала фото и видео военных, которые отправлялись в зону СВО, а также отправляла противнику - представителю Украины - видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что девушка в социальных сетях, выражала свою позицию относительно проведения СВО. Являлась её ярым противником. Это, по показаниям свидетелей, отразилось на дружеских отношениях с её подругами, с которыми девушка рассорилась. По её словам, она рассчитывала со временем уехать на территорию Украины, ожидая поступление денежных средств для переезда от своего знакомого по переписке.

https://ria.ru/20230427/gosizmena-1868170572.html

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чита, украина, россия, забайкальский краевой суд, фсб, происшествия